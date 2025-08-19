مصدر يكشف عن موعد إعلان نتائج التوجيهي لجيل 2008

ورجّح المصدر أن يتم إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في الثلث الأخير من شهر آب الجاري 2025، مشددًا على أن جميع مراحل العمل تُنجز بدقة عالية لضمان حقوق الطلبة.
وأوضح أن الطلبة الذين لم يوفقوا في بعض المباحث خلال هذه الدورة، ستكون أمامهم فرصة التقدم في دورة تكميلية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
