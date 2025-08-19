مصدر يكشف عن موعد إعلان نتائج التوجيهي لجيل 2008

10:42 م

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مطّلع في وزارة التربية والتعليم بأن عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة المرحلة الأولى – جيل 2008 للعام الدراسي 2025 قد انتهت بشكل كامل، لافتًا إلى أن العمل انتقل حاليًا إلى مرحلة التدقيق والمطابقة تمهيدًا لإعلان النتائج.





ورجّح المصدر أن يتم إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في الثلث الأخير من شهر آب الجاري 2025، مشددًا على أن جميع مراحل العمل تُنجز بدقة عالية لضمان حقوق الطلبة.



وأوضح أن الطلبة الذين لم يوفقوا في بعض المباحث خلال هذه الدورة، ستكون أمامهم فرصة التقدم في دورة تكميلية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.