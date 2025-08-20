الأربعاء 2025-08-20 11:50 م
 

الاحتلال يعلن اتخاذ الخطوات الأولى للسيطرة على غزة

الأربعاء، 20-08-2025 11:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال أنه اتخذ الخطوات الأولى من عملية مزمعة للسيطرة على مدينة غزة، يوم الأربعاء.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين: "سنكثف هجومنا على "حماس" في مدينة غزة، المعقل الحكومي والعسكري للمنظمة الإرهابية".

وأشار المتحدث إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت بالفعل بتطويق أطراف مدينة غزة، وإن "حماس" أصبحت الآن قوة حرب عصابات "منهكة ومستنزفة"، حسب تعبيره.

وقال بهذا الصدد: "بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة، وقوات الجيش تسيطر الآن على أطراف مدينة غزة".

ويأتي ذلك بعد اشتباك جيش الاحتلال مع عناصر حركة "حماس" جنوبي خان يونس، اليوم الأربعاء، حيث قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اشتبكت مع أكثر من 15 مسلحا من "حماس" خرجوا من أنفاق وأطلقوا النار والصواريخ المضادة للدبابات.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى إصابة جندي بجروح بالغة واثنين آخرين بجروح طفيفة.

وأكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" استهدافها للقوات الإسرائيلية بالقرب من خان يونس.

روسيا اليوم
 
 
