انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي بدورته الــ18

الوكيل الإخباري- انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، في مديرية المسرح والفنون البصرية ومسرح أسامة المشيني، التابعين لوزارة الثقافة بحي جبل اللويبدة في عمان، فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي بدورته الــ18.

وأشاد أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور نضال العياصرة، الذي رعى حفل انطلاق المهرجان، مندوبا عن وزير الثقافة، في كلمة ألقاها مشيدا بجهود القائمين على مهرجان عشيات طقوس المسرحية، لاسيما وأنه يحتفل بدورته الـ18، إذ بات مظلة كبيرة تلتقي فيها الفنون كافة، ومساحة متميزة يتبادل فيها الفنانون الأردنيون والعرب الخبرات والمهارات والمعرفة المتعلقة بالمسرح وأسراره.



وفي الحفل الذي حضره نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، والرئيس الفخري لفرقة عشيات طقوس المسرحية النائب سالم العمري، وسفير السودان لدى الأردن حسن صالح حسن سوار الدهب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور فراس الريموني، نوّه العياصرة بأن مهرجان "عشيات طقوس" بات علامة فارقة في المشهد المسرحي الأردني والعربي وصاحب بصمة خاصة متفردة تتواءم مع التراث العربي الثري وتمتزج من الإرث العالمي للمسرح قديمه وحديثه.



وفي كلمة ألقاها بحفل انطلاق المهرجان الذي تنظمه فرقة "عشيات طقوس"، بالتعاون والشراكة مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين، استعرض العبادي تاريخ الحركة المسرحية والثقافية والفنية في حي جبل اللويبدة، حيث تقام فعاليات الدورة الــ18من المهرجان، ويتواجد مقر نقابة الفنانين ومقرات معظم الفرق المسرحية والهيئات الثقافية الرئيسة، مشيرا إلى جهود ومعاناة رواد الحركة المسرحية الأردنية في مرحلة البدايات والعروض التي قدمت في العقود الماضية على خشبة مسرح أسامة المشيني الذي يعد من أقدم المسارح في الأردن.



وألقى مدير المهرجان الدكتور علي الشوابكة كلمة رحب فيها بالحضور والضيوف والمشاركين من مسرحيين أردنيين وعرب، مستعرضا أهمية "الطقوس" في الثقافات القديمة، وكذلك أهمية الطقس المسرحي المتكئ على توظيف الموروث التاريخي.



وسلم العياصرة، يرافقه العبادي، الفنانين المكرمين دروع المهرجان التكريمية وهم نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور ولتعذر حضوره تسلمه بالنيابة عنه الفنان محمود الجراح، ونقيب الفنانين في مدينة أربيل بكردستان العراق المخرج هيوا سعاد يونس، والفنان الأردني زهير النوباني.



وكان استهل حفل انطلاق فعاليات المهرجان الفنان رامي شفيق بوصلة غنائية من الموروث الغنائي الشعبي الأردني ومنها "حنا كبار البلد" و"طلوا الخيول" و"على الجسرين"، فيما اختتم حفل الافتتاح الفنان توفيق دلو بوصلة من الموروث الغنائي الأردني ومنها "يا رايح صوب النشامى" و"ويلي محلاها".



وتلا حفل الافتتاح العرض المسرحي الأول "المنعطف الأخير" من إخراج حمزة الشوابكة.