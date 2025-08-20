حوارية حول دليل الاحتياجات التنموية في قضاء بيرين

واستعرض رئيس لجنة بلدية بيرين، أحمد الفراهيد، خطط عمل البلدية لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، مشيرًا إلى التركيز على المشاريع الإنتاجية التي تسهم في توفير فرص عمل للأسر والأفراد في قضاء بيرين.
وأكد الفراهيد اهتمام البلدية بالجانب التنموي إلى جانب دورها الخدمي، وفق ما نص عليه قانون الإدارة المحلية، داعيا المواطنين إلى التواصل المستمر مع البلدية في مختلف القضايا التي تمسهم، بهدف تحديد أولويات المجتمع المحلي خدمياً وتنموياً، ووضع الخطط المستقبلية استنادًا إلى تلك الأولويات.
وعقدت الجلسة التي نظمتها مديرية وحدة تنمية المجتمع المحلي وتمكين المرأة في البلدية في مدرسة بيرين الثانوية المختلطة للبنات وبالتعاون مع مؤسسة "سواء" للتنمية المجتمعية.
وجرى في ختام الجلسة تخريج عدد من المشاركين في برنامج "تمكين"، الذي نُفّذ في دورته الثانية في قضاء بيرين، بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ضمن مشروع دعم المشاركة السياسية، والذي هدف إلى تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة، بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي في المملكة، واستهدف مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في مجال التوعية السياسية.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء: جمعية نماء تختتم أنشطة النادي الصيفي للفتيان والفتيات
-
الحاكمية الإدارية في جرش تختتم دورات تدريبية في مركز الأميرة بسمة للتنمية
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
النسور: الأردن ماضٍ في مسيرة التنمية والإصلاح رغم التحديات
-
انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي بدورته الــ18
-
أنشطة لتمكين الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي
-
مشاركون في مؤتمر المكتبات الذكية يوصون بتطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي
-
محافظ البلقاء يبحث احتياجات الشونة الجنوبية