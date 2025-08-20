زين كاش توقع اتفاقية استراتيجية مع نقابة المهندسين الزراعيين

الوكيل الإخباري- في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة لكافة شرائح المجتمع، أعلنت شركة "زين كاش" عن توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، تتيح بموجبها للمهندسين الزراعيين المنتسبين للنقابة سداد كافة الرسوم والاشتراكات الخاصة بهم بكل سهولة وأمان عبر تطبيق "زين كاش".

وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع جهود "زين كاش" لتوسيع نطاق خدماتها وربطها بالمؤسسات الوطنية والمهنية، وتوفير حلول مالية رقمية تسهم في تسهيل المعاملات اليومية وتوفير الوقت والجهد على الأفراد، بما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة مالية رقمية متكاملة وعصرية، تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي في المملكة، حيث تؤكد "زين كاش" من خلال هذه الاتفاقية التزامها بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات في المملكة، والمساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من التكنولوجيا المالية في تيسير خدماتها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.



وتعقيباً على توقيع الاتفاقية علّق سلطان كشورة الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش بقوله:" ترسّخ هذه الخطوة رؤيتنا الراسخة بأن التحول الرقمي والشمول المالي بات ضرورة لتسهيل حياة الأفراد وتعزيز كفاءة المؤسسات، من خلال توسيع شراكاتنا مع القطاعات الحيوية والمؤسسات الوطنية، مضيفاً " نحرص في زين كاش على تمكين شركائنا من تقديم خدمات وحلول مالية مبتكرة تتسم بالسرعة والأمان والموثوقية لنواصل في تطوير منظومتنا الرقمية بما يضمن وصول خدماتنا لكافة شرائح المجتمع، وترسيخ مكانتنا كمساهم رئيسي في دعم الاقتصاد الرقمي بالمملكة."

من جهته قال المهندس علي أبو نقطه نقيب المهندسين الزراعيين "أن النقابة مؤسسة وطنية مهنية تأسست عام 1966 بمبادرة من نخبة من المهندسين الزراعيين المؤمنين بأهمية القطاع الزراعي ودور المهندس الزراعي في تطويره، حيث تسعى النقابة إلى الارتقاء بالمهنة وتنظيمها بما يعزز مكانة المهندس الزراعي علمياً ومهنياً، كما تسهم في دعم وتطوير القطاع الزراعي بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة و دور مجلس النقابة ببذل الجهود من أجل خدمة المهندس الزراعي."

ومن جانبه أشاد رئيس لجنة الخلويات وعضو المجلس المهندس وسيم الشريدة بالخدمات التي توفرها النقابة لجميع منتسبيها واطلاق هذه الخدمة التي تسهل على الزملاء عناء الذهاب الى الفروع لدفع الاشتراكات الشهريه عليهم.