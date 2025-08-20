"الأونروا" تحذر من زيادة هائلة لسوء التغذية بين أطفال غزة

الوكيل الإخباري- أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيرا عاجلا يفيد بأن حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة زادت بمقدار 3 مرات خلال فترة تقل عن 6 أشهر.

وقال المفوض العام لوكالة، فيليب لازاريني، في منشور على موقع أكس، إن أحدث البيانات الواردة من عيادات المنظمة في قطاع غزة تفيد بأن واحدا تقريبا من بين كل 3 أطفال في مدينة غزة مصاب بسوء التغذية، وهو معدل يزيد بمقدار 6 مرات عما سُجل قبل انهيار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن فرق الأونروا الطبية أجرت فحوصات سوء التغذية لما يقرب من 100 ألف طفل تحت سن الخامسة في غزة منذ آذار.



وأكد أن ذلك ليس ناجما عن كارثة طبيعية، ولكنه تجويع بفعل البشر يمكن منع حدوثه، في إشارة منه إلى أن الأونروا وغيرها من جماعات الإغاثة منعت منذ 6 أشهر من جلب الإمدادات إلى غزة.



وشدد لازاريني أن مستودعات الأونروا في مصر والأردن بها مساعدات يمكن أن تملأ 6 آلاف شاحنة، بما في ذلك غذاء يكفي لمدة 3 أشهر، مجددا نداءه بالسماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة عبر الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى.