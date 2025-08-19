وافتتح أبو زيد اللقاء بإلقاء التحية على المحاور والمتابعين، قبل الدخول في مجريات الحوار دون إلقاء التحية على الضابط المتقاعد من جيش الاحتلال.
وتالياً فيديو المقابلة :
فيديو .. أبو زيد لضابط إسرائيلي: إن تطاولت على الشخصيات الأردنية سأمسح بك الاستديو#الأردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/fQGPA1NEfS— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 19, 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
