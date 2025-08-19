الثلاثاء 2025-08-19 08:56 م
 

فيديو .. أبو زيد لضابط إسرائيلي: إن تطاولت على الشخصيات الأردنية سأمسح بك الاستديو
 
الثلاثاء، 19-08-2025 08:10 م
الوكيل الإخباري-  شهدت إحدى حلقات قناة "المشهد" مواجهة حادة بين الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد والعقيد السابق في جيش الاحتلال موشيه إلعاد، وذلك خلال نقاش حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".اضافة اعلان


 وافتتح أبو زيد اللقاء بإلقاء التحية على المحاور والمتابعين، قبل الدخول في مجريات الحوار دون إلقاء التحية على الضابط المتقاعد من جيش الاحتلال.

وتالياً فيديو المقابلة :




 
 
