أنشطة لتمكين الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي

11:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743110 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من المراكز الشبابية، اليوم الأربعاء، أنشطة وبرامج بهدف تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على العمل التطوعي، وترسيخ قيم المواطنة والوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية. اضافة اعلان





وعقد مركز الشفافية الأردني، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن وبدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ورشة عمل تدريبية بعنوان: "تمكين الشباب في تعزيز نزاهة الأحزاب"، وذلك في محافظة العاصمة.



وتحدث خلال الورشة كل من هيلدا عجيلات، والمحامي الدكتور هيثم عريفج، والمهندس عمر الشوبكي، حيث تناولوا محاور مرتبطة بمنظومة النزاهة والحوكمة، وأهمية إشراك الشباب في العمل الحزبي، وتعزيز قيم الشفافية داخل الأحزاب، ودورهم في بناء بيئة سياسية قائمة على المشاركة والمساءلة.



وفي المزار الشمالي، نظم مركز الشابات حوارية حول سلبيات الزواج المبكر بحضور 28 من منتسبات المركز من الفئة العمرية 12-17 عاماً.



واستعرضت المدربة هديل الشرمان، في الجلسة، الخلفية الاجتماعية والنفسية لمفهوم الزواج، باعتباره مؤسسة تتطلب استعداداً ناضجاً ومسؤولية مشتركة بين الطرفين.



وبيّنت الشرمان مجموعة تحديات وسلبيات قد تواجه الفتيات في حال الزواج المبكر، أبرزها الضغوط النفسية الناتجة عن التوقعات العالية بين الزوجين، وصعوبة التواصل، وما قد يترتب على ذلك من سوء فهم ونزاعات أسرية.



ونفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، ورشة تدريب بعنوان: "من التحدي إلى الحل واستراتيجيات اتخاذ القرار باستخدام الذكاء"، بمشاركة 30 شاباً وشابة من الفئة العمرية 18-25 عاماً.



وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبناء قدراتهم، وترسيخ الإحساس بالمسؤولية لديهم، وتشجيعهم على التعاون الفعّال في بيئات العمل المستقبلية.



وفي مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج انطلقت فعاليات دورة التغير المناخي، بمشاركة 25 شابة.



وقال رئيس هيئة الإشراف في المركز، معتز الزعبي، إن المعسكر يهدف إلى رفع مستوى وعي المشاركات بقضايا المناخ، وتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة للمساهمة في الجهود الوطنية والدولية للحد من آثار التغيرات المناخية.



وتضمنت فعاليات الدورة، التي قدّمتها المدربة ولاء قازان، محاضرات وورش تناولت موضوعات رئيسية مثل: مفهوم المناخ والطقس، الاحتباس الحراري، البصمة الكربونية، إدارة النفايات، وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.



وفي مركز شباب الوسطية اختتمت دورة تدريبية في مجال "إعادة التدوير"، بمشاركة 20 شاباً من الفئة العمرية 12-15 عاماً.



وتناولت الدورة مقدمة عن إدارة النفايات، وفهم الوضع الحالي لإدارة النفايات في المنطقة، واستراتيجيات الحد من النفايات وإعادة التدوير، وإعداد خطط إدارة النفايات، والابتكارات في هذا المجال.

وفي عجلون، نظمت مديرية الشباب جلسة تعريفية بالدورة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.



وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات، أهمية العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع وتعزيز روح التعاون، مشيراً إلى دعم مديرية الشباب للمبادرات التطوعية التي تحدث أثراً إيجابياً ملموساً.



وأشار مدير شباب عجلون الدكتور محمد جرادات، إلى دور الجائزة في ترسيخ ثقافة التطوع بين الشباب، وتسليط الضوء على المبادرات المستدامة ذات الأثر المجتمعي.



وانطلقت في مركز شباب وشابات جرينه فعاليات معسكر التغير المناخي (الاقتصاد الأخضر)، الذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ضمن معسكرات الحسين، بمشاركة 25 شاباً من أعضاء المركز ضمن الفئة العمرية 15–17 عاماً.



ويهدف المعسكر إلى تعزيز مشاركة الشباب في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وترسيخ ثقافة الاقتصاد الأخضر، ورفع وعي المشاركات بقضايا البيئة والمناخ، إضافة إلى تمكينهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكونوا جزءاً من الحل.



وتحدث مدير شباب مادبا نمر الغنانيم عن أهمية التغير المناخي وآثاره الكبيرة على جوانب متعددة من حياتنا وبيئتنا، مشيراً إلى أن التغير المناخي يهدد الأمن الغذائي، ويزيد من تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، ويؤثر على صحة الإنسان، ويسبب اضطرابات اقتصادية واجتماعية.



وفي المفرق، نظمت مديرية الشباب جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة.



وأكد متصرف لواء القصبة محمد الملكاوي، أن الجائزة أُطلقت بهدف تحفيز جهود الأفراد والمؤسسات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن المفرق تزخر بمبادرات تطوعية عديدة.



وبيّن أن رؤية الجائزة ورسالتها تتمثلان في نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم وتحفيز المتميزين وتقديرهم وتعميم قصص نجاحاتهم.



بدوره، قال مدير شباب المفرق بالوكالة، يزن القرعان، إن الجائزة جاءت بمثابة موسم حصاد لجهود الشباب والمؤسسات التطوعية المختلفة وتكريماً لهم على ما يقدمونه من خدمات انعكست إيجاباً على مجتمعاتهم المحلية.



ونظمت مديرية شباب إربد، بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو، فعاليات برنامج الحزم التدريبية لدورة التايكواندو في مركز شباب وشابات غرب إربد، بمشاركة 30 شاباً ضمن الفئة العمرية 15–17 عاماً.



وقال مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي، إن البرامج التدريبية تهدف إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إضافة إلى رفع جودة الأنشطة المقدمة في المراكز الشبابية ضمن إطار هادف وممنهج.