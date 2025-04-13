تغيير على مواعيد العمل في جسر الملك حسين اليوم الأحد

وأوضحت الإدارة، بأنّ حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر الجسر ستشهد تغييرات على مواعيد عمل يوم الأحد، ليكون من الساعة 8:00 صباحا وحتى 12:30 ظهرا.
وأكدت، أن حركة السفر عبر الجسر ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 14 نيسان، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 3:30 مساء.
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