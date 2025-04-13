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تغيير على مواعيد العمل في جسر الملك حسين اليوم الأحد

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أرشيفية
 
الأحد، 13-04-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، عن تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين، لليوم الأحد 13 نيسان، بسبب الأعياد اليهودية.

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وأوضحت الإدارة، بأنّ حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر الجسر ستشهد تغييرات على مواعيد عمل يوم الأحد، ليكون من الساعة 8:00 صباحا وحتى 12:30 ظهرا.


وأكدت، أن حركة السفر عبر الجسر ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 14 نيسان، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 3:30 مساء.

 
gnews

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