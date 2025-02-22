رئيس الوزراء يزور وزارة الأشغال ويطلع على خططها للتعامل مع الظروف الجوية

الوكيل الإخباري- اطَّلع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم السَّبت، على الاستعدادات التي اتَّخذتها وزارة الأشغال العامَّة والإسكان للتعامل مع الظروف الجويَّة التي تشهدها المملكة.

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وأكَّد رئيس الوزراء خلال زيارته لغرفة العمليات في الوزارة، بحضور وزير الأشغال العامَّة والإسكان، ضرورة الجاهزيَّة العالية للتعامل مع الظروف الجويَّة، وأهميَّة التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات والأجهزة المعنيَّة لهذه الغاية.