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رئيس الوزراء يزور وزارة الأشغال ويطلع على خططها للتعامل مع الظروف الجوية

جعفر حسان
جعفر حسَّان
السبت، 22-02-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-    اطَّلع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم السَّبت، على الاستعدادات التي اتَّخذتها وزارة الأشغال العامَّة والإسكان للتعامل مع الظروف الجويَّة التي تشهدها المملكة.

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وأكَّد رئيس الوزراء خلال زيارته لغرفة العمليات في الوزارة، بحضور وزير الأشغال العامَّة والإسكان، ضرورة الجاهزيَّة العالية للتعامل مع الظروف الجويَّة، وأهميَّة التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات والأجهزة المعنيَّة لهذه الغاية.


كما أكَّد أهمية الاستجابة السريعة للحالات التي تستدعي ذلك، واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها وفق الأولويات، مؤكِّداً أنَّ خدمة المواطنين وضمان سلامتهم واستمرار سير الخدمات والمرافق بشكل طبيعي هي أهم الأولويَّات.

 
gnews

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