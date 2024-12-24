شركة البريد الأردني وغرفة تجارة عمان تبحثان تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، مع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات البريدية والتجارية، وفتح مكتب للبريد داخل الغرفة لتقديم الخدمات البريدية وخدمة "اي فواتيركم".

اضافة اعلان