 
الثلاثاء 2024-12-24 06:16 م
 

شركة البريد الأردني وغرفة تجارة عمان تبحثان تعزيز التعاون

غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
الثلاثاء، 24-12-2024 05:01 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، مع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات البريدية والتجارية، وفتح مكتب للبريد داخل الغرفة لتقديم الخدمات البريدية وخدمة "اي فواتيركم".

اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء الذي حضرته مدير عام الشركة هنادي الطيب، التطور الكبير الذي حققه البريد الأردني في تحسين الأداء الإداري والخدمات البريدية الرقمية، إضافة إلى بحث التعاون مع النقابات المهنية وتوعية المواطنين بالخدمات البريدية في المحافظات.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع حريق ضخم في عمان - فيديو

جعفر حسان

أخبار محلية حسان يكشف عن إجراءات حكومية فورية بشأن سوريا

الامن العام

أخبار محلية الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو الاعتداء على سائق في عمان

العيسوي يعزي آل التلهوني

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل التلهوني

العاصمة السورية دمشق

أخبار محلية استحداث منصة إلكترونية لاستقبال طلبات مواعيد الأردنيين بسورية

الطفيلة

أخبار محلية ندوة في الطفيلة حول الرؤية الملكية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

غرفة تجارة عمان

أخبار محلية شركة البريد الأردني وغرفة تجارة عمان تبحثان تعزيز التعاون

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة اربد الجنوبي

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة اربد الجنوبي



 




الأكثر مشاهدة