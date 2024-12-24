شركة البريد الأردني وغرفة تجارة عمان تبحثان تعزيز التعاون

وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء الذي حضرته مدير عام الشركة هنادي الطيب، التطور الكبير الذي حققه البريد الأردني في تحسين الأداء الإداري والخدمات البريدية الرقمية، إضافة إلى بحث التعاون مع النقابات المهنية وتوعية المواطنين بالخدمات البريدية في المحافظات.
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