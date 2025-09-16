ضبط أكثر من 7890 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في 2025

08:07 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، الثلاثاء، إنه جرى ضبط أكثر من 7890 اعتداء على خطوط رئيسية للمياه في مختلف المناطق، منذ مطلع عام 2025





وأضاف سلامه، أنه تم ضبط 2325 اعتداء على قناة الملك عبدالله وهي شريان رئيسي لتزويد مياه الشرب والري، كما تم ضبط 56 بئرا مخالفة حفرت بطريقة مخالفة و10 حفارات مخالفة.



وأشار إلى أن كل 1% من فاقد المياه يشكل 5 ملايين متر مكعب سنويا على الأردن، مبينا أنه ذلك له كلفا مالية باهضة .



وأوضح أنه تم تأمين نحو 85 مليون متر مكعب من المياه منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي إضافة إلى توفير 15 مليون متر مكعب عبر الحد من الاعتداءات ما انعكس إيجابا على تحسين الأداء المائي.



وتابع أنه تم تحصيل 15 مليون دينار من المخالفين خلال الفترة الماضية، كما تم تحويل الضبوطات إلى الجهات القضائية .



وكانت طواقم وزارة المياه والري/سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع مديرية مياه عين الباشا، ضبطت 3 اعتداءات في منطقة لواء عين الباشا على خطوط مياه رئيسية لتزويد مزارع ومشاتل ومنازل مخالفة على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات الشرب.



وأوضحت سلطة المياه أن فرقها توجهت للكشف على المنطقة بعد ورود معلومات وضبطت اعتداءات على الخطوط الرئيسية، وتبين أن مزارع ومشاتل تسحب عدة خطوط مياه بطريقة مخالفة وجرى فصل الخطوط وإعادة تصويب الوضع، وإجراء الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات.



