الأربعاء 2025-09-17 02:08 م
 

استيراد 1.17 مليون جهاز خلوي في 8 شهور

الأربعاء، 17-09-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، 1.17 مليون جهاز، بنحو 106 ملايين دينار، مقارنة مع 1.22 مليون جهاز بنحو 101.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.اضافة اعلان


وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، اليوم الأربعاء، تعكس هذه الأرقام تراجعًا طفيفًا في الكميات المستوردة مقابل استقرار نسبي في قيمة الاستيراد، نتيجة ارتفاع متوسط سعر الجهاز المستورد.

وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن من أسباب هذا التراجع الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية، والبالغة 16 بالمئة، معتبرًا أنها رفعت الأسعار النهائية على المستهلكين وأثّرت على حجم المبيعات.
 
 
