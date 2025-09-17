استيراد 1.17 مليون جهاز خلوي في 8 شهور

وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، اليوم الأربعاء، تعكس هذه الأرقام تراجعًا طفيفًا في الكميات المستوردة مقابل استقرار نسبي في قيمة الاستيراد، نتيجة ارتفاع متوسط سعر الجهاز المستورد.
وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن من أسباب هذا التراجع الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية، والبالغة 16 بالمئة، معتبرًا أنها رفعت الأسعار النهائية على المستهلكين وأثّرت على حجم المبيعات.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة بمنطقة أم القطين في المفرق
-
"الأعلى لذوي الإعاقة" يعلن وقف إصدار البطاقة التعريفية حتى إشعار آخر
-
الأردن يرحب بتقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
-
تشكيلات أكاديميّة في الجامعة الهاشمية - اسماء
-
الخارجية تتسلّم أوراق اعتماد السفيرة اللبنانية الجديدة في عمّان
-
الملك وأمير قطر يعقدان مباحثات في قصر بسمان الزاهر
-
وزير السياحة يلتقي وفداً من أجهزة الأمن السياحي في السعودية والكويت
-
الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا