"الأعلى لذوي الإعاقة" يعلن وقف إصدار البطاقة التعريفية حتى إشعار آخر

01:20 م

الوكيل الإخباري- أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن وقف إصدار البطاقة التعريفية واستقبال الطلبات والمراجعين، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.





وأكد المجلس في بيان رسمي، أنه سيتم الإعلان عن استئناف إصدار البطاقة واستقبال الطلبات والمراجعين على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.



يُذكر أن البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس تُبيّن نوع الإعاقة ودرجتها، بناءً على تقييم وتشخيص من قبل لجان طبية مختصة للحصول على البطاقة التعريفية، ويُستعاض بهذه البطاقة عن التقارير الطبية اللازمة للحصول على الخدمات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون أو أي تشريع آخر، بناءً على تعليمات الجهة المقدمة للخدمة، بحيث لا يتطلب إحضار تقرير طبي حديث في كل مرة يتقدم الشخص ذو الإعاقة للحصول على الخدمات.