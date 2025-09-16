الثلاثاء 2025-09-16 12:30 م
 

الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الثلاثاء، 16-09-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري- استقرّت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، على أعلى مستوى في تاريخ الأردن.

ووفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 74.40 دينارًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 72.20 دينارًا.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 85.10 دينارًا، وعيار 18 نحو 66 دينارًا، فيما وصل عيار 14 إلى 50.10 دينارًا.

اضافة اعلان


Image1_920251610623909513386.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تحصل على 5 نجوم في التعليم والحوكمة والأثر البيئي

32

طب وصحة أفضل 5 أنواع من الفاصوليا لطول العمر

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.3 مليار دولار الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الأولى

ءبل

أخبار الشركات سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Black’ من ‘VDE’ لتلفزيون ‘OLED 2025’ بفضل جودة الصورة المتفوقة

أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

أخبار محلية أمير دولة قطر يزور الأردن الأربعاء

اجتماع أردني سوري أميركي سابق في عمّان بشأن سوريا

أخبار محلية اجتماع أردني سوري أميركي لبحث تثبيت وقف النار في السويداء وحل الأزمة

قفب

طب وصحة أعشاب تدعم صحة كليتيك

طفلة فلسطينية تنتظر الحصول على الطعام

فلسطين صحة غزة: 3 شهداء بينهم طفل نتيجة سوء التغذية والمجاعة



 
 



الأكثر مشاهدة