الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقرّت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، على أعلى مستوى في تاريخ الأردن.



ووفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 74.40 دينارًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 72.20 دينارًا.



كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 85.10 دينارًا، وعيار 18 نحو 66 دينارًا، فيما وصل عيار 14 إلى 50.10 دينارًا.

