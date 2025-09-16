توضيح حكومي حول زيادة الرواتب وإزالة الدعم عن الخبز وإصدار عفو عام عن مخالفات السير

الوكيل الإخباري- انخفض عدد الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهاجم المواقف الأردنية خلال أول 15 يوما من الشهر الحالي، بنسبة قدّرت بـ 19% مقارنة بالفترة ذاتها من آب الماضي، وفق رصد وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

ووفق مدير الوحدة أحمد النعيمات فإن الأخبار التي تتحدث عن الموقف السياسي الأردني من القضية الفلسطينية ارتفعت بنسبة 8% للفترة ذاتها المشار إليها.



وقال النعيمات، إن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت زخما إيجابيا في الأخبار المتعلقة بالموقف الأردني؛ بسبب المواقف الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، وبخاصة مواقف وزيارات وخطابات جلالة الملك عبدالله الثاني.



وبين النعيمات أن أخبار الإسناد الإنساني والإغاثي لغزة، وثبات التصنيف الائتماني للمملكة، أسهمت بزيادة الحضور الأردني الإيجابي على المنصات الرقمية، إضافة إلى مشاركة المنتخب الأردني في مباراتين عالميتين.



ووفق النعيمات، فإن الفضاء الرقمي الأردني، سجل 21 شائعة خلال الفترة المشار إليها (منذ بداية أيلول حتى منتصفه)، وفق رصد وحدة الاستجابة الإعلامية.



وتوزّعت الشائعات إلى (11) شائعة سياسية، و8 اقتصادية، وشائعتين اجتماعيتين.



ودارت الشائعات السياسية حول دمج بعض الأحزاب، وأخرى حول تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على الأحزاب، واستخدام الأجواء الأردنية، وأخرى حول التراجع عن مشروع الإصلاح السياسي، وسارية العلم.



أما الشائعات الاقتصادية، فدارت حول الضرائب الجديدة على المركبات، وارتفاع أسعار المياه والكهرباء، وإزالة الدعم عن الخبز، وأخرى عن استحداث فئات نقدية جديدة، وزيادة الرواتب، ورسوم الطرق.