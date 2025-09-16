أبو الرائد في ضيافة الديوان الملكي .. شاهد ماذا فعل - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - استضاف رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي، المواطن المسن يوسف الشدوح المعروف بـ"أبو الرائد"، الذي أثار اهتمام الرأي العام مؤخرًا بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو ينظف صورة جلالة الملك من الغبار في أحد الأماكن العامة بمحافظة إربد، نتيجة أعمال الحفريات الجارية.

اضافة اعلان



وقد حيّا العيسوي ما قام به الشدوح، معتبرا أن هذه اللفتة الأصيلة تعكس أسمى معاني الصدق والوفاء، ومشاعر الاحترام والولاء العميقة التي يحملها المواطنون تجاه قيادتهم الهاشمية.



وأكد العيسوي أن الانتماء والولاء الحقيقي يتجلّى في الأفعال الصادقة والإنجازات، أكثر من الكلمات، وأن ما قام به الشدوح يجسد الانتماء الصادق للوطن والقيادة، ويعكس القيم الوطنية التي يتحلى بها الأردنيون في حياتهم اليومية.



وتجلت عفوية أبو الرائد الصادقة، في مقطع فيديو أخر، ظهر فيه، وهو يروي تفاصيل ودوافع ما قام به.