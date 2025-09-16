أبو الرائد في ضيافة الديوان الملكي .. شاهد ماذا فعل - فيديو

وقد حيّا العيسوي ما قام به الشدوح، معتبرا أن هذه اللفتة الأصيلة تعكس أسمى معاني الصدق والوفاء، ومشاعر الاحترام والولاء العميقة التي يحملها المواطنون تجاه قيادتهم الهاشمية.
وأكد العيسوي أن الانتماء والولاء الحقيقي يتجلّى في الأفعال الصادقة والإنجازات، أكثر من الكلمات، وأن ما قام به الشدوح يجسد الانتماء الصادق للوطن والقيادة، ويعكس القيم الوطنية التي يتحلى بها الأردنيون في حياتهم اليومية.
وتجلت عفوية أبو الرائد الصادقة، في مقطع فيديو أخر، ظهر فيه، وهو يروي تفاصيل ودوافع ما قام به.
-
أخبار متعلقة
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء
-
لجنة أمانة عمّان تمدد قرار تصويب مخالفات الارتدادات واللافتات
-
الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا
-
فصل الكهرباء من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
الاردن يدين بأشدّ العبارات توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة
-
وفد الإعلام الكوري الجنوبي FEBC يختتم زيارة شاملة للأردن لتعزيز السياحة الدينية والثقافية
-
تعيينات وتنقلات واسعة في مديرية الامن العام - اسماء
-
العقيد عامر السرطاوي مديرا لمديرية الاعلام في الامن العام