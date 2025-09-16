الثلاثاء 2025-09-16 04:40 م
 

أبو الرائد في ضيافة الديوان الملكي .. شاهد ماذا فعل - فيديو

بعد مقطع الفيديو الذي تصدّر المنصات
بعد مقطع الفيديو الذي تصدّر المنصات
 
الثلاثاء، 16-09-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  استضاف رئيس الديوان  الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي، المواطن المسن يوسف الشدوح المعروف بـ"أبو الرائد"، الذي أثار اهتمام الرأي العام مؤخرًا بعد ظهوره في مقطع  فيديو وهو  ينظف صورة جلالة الملك من الغبار في أحد الأماكن العامة بمحافظة إربد، نتيجة أعمال الحفريات الجارية.

اضافة اعلان


وقد حيّا العيسوي ما قام به الشدوح، معتبرا أن هذه اللفتة الأصيلة تعكس أسمى معاني الصدق والوفاء، ومشاعر الاحترام والولاء العميقة التي يحملها المواطنون تجاه قيادتهم الهاشمية.

 وأكد العيسوي أن الانتماء والولاء الحقيقي يتجلّى في الأفعال الصادقة والإنجازات، أكثر من الكلمات، وأن ما قام به الشدوح يجسد الانتماء الصادق للوطن والقيادة، ويعكس القيم الوطنية التي يتحلى بها الأردنيون في حياتهم اليومية.

وتجلت عفوية أبو الرائد الصادقة، في مقطع فيديو أخر، ظهر فيه، وهو يروي تفاصيل ودوافع ما قام به.

 



 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية لجنة أمانة عمّان تمدد قرار تصويب مخالفات الارتدادات واللافتات

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا

تهنئة الطالبة ديما عواد صبرة بمناسبة تخرجها بتقدير امتياز

مناسبات تهنئة الطالبة ديما عواد صبرة بمناسبة تخرجها بتقدير امتياز

محطة توليد كهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً عن مناطق غدا - اسماء

858

فيديو الوكيل شكاوى على أعمدة غير مضاءة.. من المسؤول؟

بعد مقطع الفيديو الذي تصدّر المنصات

أخبار محلية أبو الرائد في ضيافة الديوان الملكي .. شاهد ماذا فعل - فيديو

يقغ

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يشارك في المؤتمر الأردني الأول والعربي الثاني للآلام الفموية الوجهية الصدغية



 
 





الأكثر مشاهدة