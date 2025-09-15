الإثنين 2025-09-15 08:32 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

الإثنين، 15-09-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، في التسعيرة الثانية، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 74.4 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_9202515195446251909520.jpg

 
 
