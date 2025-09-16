تحذير من مديرية الأمن العام لجميع الأردنيين

05:05 م

الوكيل الإخباري- حذّرت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).





وقالت الوحدة إن هناك من يقوم بتعديل أو دمج الصور والصوت ومقاطع الفيديو، ويتم التلاعب بالمحتوى مما يؤدي إلى التباس على المتلقي، وأحياناً يوقع أضراراً ويحدث إساءات تطال الأشخاص والأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبيّنت الوحدة أن هناك من يقوم بتزييف صور ودمجها، ويعمل على نشرها عبر شبكة الإنترنت أو التطبيقات، وذلك لاعتبارات اجتماعية ضمن سلوكيات نفسية أو لغايات الاحتيال والنصب.



وتهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالجميع بعدم القيام بالاستخدام الخاطئ لأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من حيث إجراء تركيب أو تعديل أو معالجة صور أو مقاطع فيديو بشكل ينتهك الخصوصية وغير صحيح، لتجنّب التعرّض للمساءلة القانونية.



وختمت وحدة الجرائم الإلكترونية بيانها بالقول: لا تكن سبباً في نشر الصور أو الفيديوهات أو المعلومات الخاطئة والمضللة، وكن مسؤولاً في استخدام التكنولوجيا.