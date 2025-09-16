بنك صفوة الإسلامي يشارك في المؤتمر الأردني الأول والعربي الثاني للآلام الفموية الوجهية الصدغية

وقد جاءت رعاية بنك صفوة الإسلامي للمؤتمر تعزيزاً لتواجده ودعمه للفعاليات والنشاطات العلمية والطبية التي تُسهم في تطوير القطاع الصحي، بالإضاف إلى توفير التسهيلات المصرفية والتمويلية للعاملين في القطاع وبأسعار تفضيلية مما يساهم في الارتقاء بجهودهم في هذا المجال.
وفي هذا السياق، صرّح السيّد سامر التميمي، الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، قائلاً: "نحن في بنك صفوة الإسلامي نؤمن بأهمية دعم الفعاليات التي تُسهم في تعزيز التقدّم العلمي والطبي في الأردن والمنطقة، ومشاركتنا في رعاية هذا المؤتمر تأتي انسجاماً مع التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على دعم جهود التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي والمعرفة في القطاعات الحيوية.
وخلال المؤتمر، أقام البنك جناحاً خاصاً قدّم من خلاله للحضور والمشاركين لمحة عن أبرز خدماته المصرفية ومنتجاته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد استمرّ المؤتمر على مدار يومين خلال شهر أيلول الجاري، وتضمّن سلسلة من المحاضرات وورشات العمل العلمية التي ناقشت أساليب التشخيص والعلاج الحديثة لآلام الفم والوجه والمفصل الصدغي، إلى جانب أحدث التقنيات في التصوير الطبي والعلاج التحفّظي والجراحي.
