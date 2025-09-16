بنك صفوة الإسلامي يشارك في المؤتمر الأردني الأول والعربي الثاني للآلام الفموية الوجهية الصدغية

الوكيل الإخباري- شارك بنك صفوة الإسلامي في رعاية فعاليات "المؤتمر الأردني الأول والعربي الثاني للآلام الفموية الوجهية الصدغية" الذي نظمته نقابة أطباء الأسنان الأردنية والهيئة الاردنية للآلام الوجهية الصدغية، والذي أُقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من الأردن وعدد من الدول العربية، ليسلّط الضوء على آخر ما توصّل إليه الطب الحديث في هذا المجال، وليشكّل منصّة علمية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي والمهني على مستوى المنطقة.

وقد جاءت رعاية بنك صفوة الإسلامي للمؤتمر تعزيزاً لتواجده ودعمه للفعاليات والنشاطات العلمية والطبية التي تُسهم في تطوير القطاع الصحي، بالإضاف إلى توفير التسهيلات المصرفية والتمويلية للعاملين في القطاع وبأسعار تفضيلية مما يساهم في الارتقاء بجهودهم في هذا المجال.



وفي هذا السياق، صرّح السيّد سامر التميمي، الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، قائلاً: "نحن في بنك صفوة الإسلامي نؤمن بأهمية دعم الفعاليات التي تُسهم في تعزيز التقدّم العلمي والطبي في الأردن والمنطقة، ومشاركتنا في رعاية هذا المؤتمر تأتي انسجاماً مع التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على دعم جهود التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي والمعرفة في القطاعات الحيوية.