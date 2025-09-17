مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر تقريرها السنوي للعام 2024 على موقعها الإلكتروني

02:34 م

الوكيل الإخباري- نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقريرها السنوي للعام 2024 على موقعها الإلكتروني، وذلك لاطلاع المهتمين والمختصين والباحثين على ما جاء فيه. اضافة اعلان





وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها أبرزت في تقريرها السنوي السابع والأربعين قيمها الجوهرية كالشفافية والمساءلة والتشاركية والمصداقية، إضافة إلى تسليطها الضوء على إنجازاتها خلال العام 2024 وتوجيه الأنظار إلى سيرة المؤسسة ومسيرتها من خلال مجموعة من المقارنات المعيارية لمسيرة تراكمية من الإنجاز على الصعيدين المؤسسي والوطني.



وأوضحت المؤسسة أن تقريرها يقدم رؤيتها لمفاهيم الحماية الاجتماعية وتحقيق فلسفة قانون الضمان الاجتماعي القائمة على مبدأ التكافل الاجتماعي، إضافة إلى وصف الواقع المالي لها من أجل تعزيز حالة الاستقرار الاقتصادي في السوق الأردني، وكذلك التأكيد على نجاح الخطط المؤسسية في تعزيز مركزها المالي، ورفع حالة اليقين في السوق المحلي على نحو ينعكس على الذراع الاستثمارية لها.



وأكدت المؤسسة أنها ستبقى أحد أهم الروافع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتعمل وفق رؤية محددة ورسالة واضحة وقيم حقيقية، مستمدة ذلك من قيادة حكيمة تؤمن بالأرض والإنسان، وتجد في العدالة الاجتماعية حجر الأساس في خلق مجتمع منتمٍ ومعطاءٍ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ووليّ عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.



وختمت المؤسسة بيانها بدعوة الراغبين الاطلاع على تقريرها السنوي الدخول لموقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo ومن زاوية المكتبة الإلكترونية الدخول لتقارير ودراسات.



