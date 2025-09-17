تشكيلات أكاديميّة في الجامعة الهاشمية - اسماء

01:01 م

الوكيل الإخباري- قَرَّرَ مجلـس أمنـاء الجـامعة الهاشمية خـلال جلستـه التي عقــدهـا اليـــوم الأربعاء 17 أيلول 2025 برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان رئيس المجلس، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري إجراء تشكيلات أكاديمية جديدة للعام الدراسي 2025-2026، جاءت على النحو التالي:





تعيين العمداء التالية أسماؤهم ولمدة سنتين:



- الأستاذ الدكتور أيمن أحمد العمري عميدًا لكلية العلوم التربوية



- الأستاذ الدكتورة لبنى حميد تهتموني عميدًا للبحث العلمي



- الأستاذ الدكتور يزن منصور حسونه عميدًا لكلية طب الأسنان



- الأستاذ الدكتور فتحي محمود احميده عميدًا لكلية الملكة رانيا للطفولة



- الأستاذ الدكتور علي محمد النوايسة عميدًا لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة



- الدكتور محمد كامل خرابشة قائمًا بأعمال عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي



- الدكتور سامي يوسف الرواشده قائمًا بأعمال عميد كلية التمريض



- الدكتور أيمن محمد عليمات قائمًا بأعمال عميد شؤون الطلبة



وفي السياق ذاته قَرَّرَ المجلس تجديد تعيين عدد من العمداء ولمدة سنتين وهم:



- الأستاذ الدكتور حسن نبيل كتخذا عميدًا لكلية الهندسة



- الدكتورة وعد عبدالرزاق النسور قائمًا بأعمال عميد كلية الأعمال



كما قَرَّرَ المجلس استمرار تعيين كل من العمداء التالية اسماؤهم:



- الأستاذ الدكتور كايد عبدالفتاح أبوصفية عميدًا لكلية العلوم



- الأستاذ الدكتور نايف عادل حداد عميدًا لكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث



- الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبيدات عميداً لكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات



- الأستاذ الدكتور صادق حسن الشديفات عميدًا لكلية الدراسات العليا



- الأستاذ الدكتورة سجى حمدالله حامد عميدًا لكلية العلوم الصيدلانية



- الأستاذ الدكتور يحيى أحمد علي عميداً لكلية الآداب



- الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد القضاة عميدًا لكلية الطب البشري



- الأستاذ الدكتور أمين ناصر عليمات عميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية



- الدكتور سلمان ضيف الله الكوفحي قائمًا بأعمال عميد كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة