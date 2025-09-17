تشكيلات أكاديميّة في الجامعة الهاشمية - اسماء

تعيين العمداء التالية أسماؤهم ولمدة سنتين:
- الأستاذ الدكتور أيمن أحمد العمري عميدًا لكلية العلوم التربوية
- الأستاذ الدكتورة لبنى حميد تهتموني عميدًا للبحث العلمي
- الأستاذ الدكتور يزن منصور حسونه عميدًا لكلية طب الأسنان
- الأستاذ الدكتور فتحي محمود احميده عميدًا لكلية الملكة رانيا للطفولة
- الأستاذ الدكتور علي محمد النوايسة عميدًا لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
- الدكتور محمد كامل خرابشة قائمًا بأعمال عميد التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي
- الدكتور سامي يوسف الرواشده قائمًا بأعمال عميد كلية التمريض
- الدكتور أيمن محمد عليمات قائمًا بأعمال عميد شؤون الطلبة
وفي السياق ذاته قَرَّرَ المجلس تجديد تعيين عدد من العمداء ولمدة سنتين وهم:
- الأستاذ الدكتور حسن نبيل كتخذا عميدًا لكلية الهندسة
- الدكتورة وعد عبدالرزاق النسور قائمًا بأعمال عميد كلية الأعمال
كما قَرَّرَ المجلس استمرار تعيين كل من العمداء التالية اسماؤهم:
- الأستاذ الدكتور كايد عبدالفتاح أبوصفية عميدًا لكلية العلوم
- الأستاذ الدكتور نايف عادل حداد عميدًا لكلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
- الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبيدات عميداً لكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات
- الأستاذ الدكتور صادق حسن الشديفات عميدًا لكلية الدراسات العليا
- الأستاذ الدكتورة سجى حمدالله حامد عميدًا لكلية العلوم الصيدلانية
- الأستاذ الدكتور يحيى أحمد علي عميداً لكلية الآداب
- الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد القضاة عميدًا لكلية الطب البشري
- الأستاذ الدكتور أمين ناصر عليمات عميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية
- الدكتور سلمان ضيف الله الكوفحي قائمًا بأعمال عميد كلية الأمير الحسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة
