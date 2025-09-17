العفو الدولية تنتقد موقف المجتمع الدولي من إبادة غزة

وقبل أسبوع، شددت المنظمة الدولية على أنه من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذاً على إسرائيل تزويدها بـ"الأسلحة والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترمب، كما تأسّفت لاستمرار الشركات والمستثمرين في جني الأرباح من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
-
