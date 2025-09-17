الأربعاء 2025-09-17 02:10 م
 

العفو الدولية تنتقد موقف المجتمع الدولي من إبادة غزة

الأربعاء، 17-09-2025 01:39 م
الوكيل الإخباري-   قالت منظمة العفو الدولية إنه لا يمكن للمجتمع الدولي التذرّع بالجهل مع تراكم الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية.اضافة اعلان


وقبل أسبوع، شددت المنظمة الدولية على أنه من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذاً على إسرائيل تزويدها بـ"الأسلحة والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترمب، كما تأسّفت لاستمرار الشركات والمستثمرين في جني الأرباح من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
 
 
