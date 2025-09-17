الأربعاء 2025-09-17 02:09 م
 

الملك وأمير قطر يعقدان مباحثات في قصر بسمان الزاهر

الملك وأمير قطر يعقدان مباحثات في قصر بسمان الزاهر
الملك وأمير قطر يعقدان مباحثات في قصر بسمان الزاهر
 
الأربعاء، 17-09-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مباحثات في قصر بسمان الزاهر.

اضافة اعلان


واستقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لدى وصوله عمان في زيارة رسمية للمملكة.


وجرت لأمير دولة قطر مراسم استقبال رسمية في مطار ماركا.


ويرافق سموه في الزيارة وفد يضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدﷲ بن محمد بن مبارك الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين.


وكان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأركان السفارتين في البلدين.
ورافقت طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي الأردني طائرة سمو الشيخ تميم لدى دخولها أجواء المملكة، ترحيبا بسموه.


ولدى وصول موكب سمو أمير دولة قطر إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة)، ترحيبا بضيف الأردن الكبير.


وتزينت شوارع في العاصمة عمان بأعلام الأردن ودولة قطر، ورفعت يافطات حملت عبارات ترحيبية بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نعه7

فيديو منوع ناشطة توثق حجم أطباق العشاء في فندق شهير بسريلانكا

بنك الملابس الخيري يجهز صالة ملابس متنقلة في عيمة بمحافظة الطفيلة

أخبار محلية بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة بمنطقة أم القطين في المفرق

تعبيرية

أخبار محلية استيراد 1.17 مليون جهاز خلوي في 8 شهور

غ

فيديو منوع متداول: احدث صيحات تسريحات اللحية للرجال

ص

فيديو منوع شاب يشارك مقطع لأخيه الصغير: أمي ضربته وقالت له يصلي

5غ

فيديو منوع أجمل ماستراه اليوم من داخل الحرم المكي

لب

فيديو الوكيل حالات تسمم طلاب مدرسة في إربد.. والسبب سندويشة فلافل !

ل

فيديو الوكيل السرعة لحظة.. والندم عمر



 
 





الأكثر مشاهدة