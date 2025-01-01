قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ

وبحسب النظام، تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين, بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.
واشترط النظام بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير هام بضرورة السير بحذر لسالكي هذه الطرقات
-
مرصد أكيد: 105 إشاعات في كانون الأول الماضي
-
الأردن يسمح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت من وإلى دول الجوار
-
الجيش يعلن تحييد مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة
-
إنجاز 882583 معاملة عبر مراكز الخدمات الحكومية خلال عام 2024
-
صدور نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي بالجريدة الرسمية
-
الجيش يحبط عدة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة
-
الرئيس التنفيذي لناسا يحاضر حول تحديات الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية