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قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأربعاء، 01-01-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري-   صدر في عدد الجريدة الرسمية نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024.

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وبحسب النظام، تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين, بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.


واشترط النظام بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 
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