قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024.

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وبحسب النظام، تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين, بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.