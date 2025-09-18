الخميس 2025-09-18 10:01 ص
 

الأمم المتحدة: ما يجري في غزة والضفة يبعد مسار حل الدولتين

غزة
غزة
 
الخميس، 18-09-2025 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام "يدرك جيدا الحقائق على الأرض"، مشيرا إلى أن ما تشهده غزة والوضع المقلق والمتصاعد في الضفة الغربية المحتلة "يبعدنا أكثر عن مسار حل الدولتين".اضافة اعلان


وأضاف أن الأمم المتحدة "لن تسمح لهذه الحقائق بأن تقوض جهودها وآمالها فيما نريد أن نراه في المستقبل".
 
 
