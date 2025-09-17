خبر سار للمقترضين في الأردن

وأضاف دية في تصريحات صحفية أن التوقعات تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، في حين تأمل الأسواق أن يصل الخفض إلى نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس)، إلا أن الاحتمال الأكبر يبقى عند حدود الربع نقطة فقط.
وبيّن أن الفيدرالي متخوف من خفض أكبر للفائدة نتيجة مخاوف من عودة التضخم، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، واستمرار تداعيات الحرب التجارية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والتقلبات السياسية العالمية.
وأشار دية إلى أن بيانات الوظائف الأمريكية جاءت إيجابية وفوق التوقعات، وهو ما يدعم خيار الخفض المحدود للفائدة.
وأكد أن أي قرار يصدر عن الفيدرالي الأمريكي سيدفع البنوك المركزية المرتبطة عملاتها بالدولار -ومنها الأردن- لاتخاذ قرارات مماثلة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة الأحد المقبل، وهو ما سينعكس إيجابياً على المقترضين المحليين.
