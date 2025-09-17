خبر سار للمقترضين في الأردن

الوكيل الإخباري- قال الخبير الاقتصادي منير دية إن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب مساء اليوم الأربعاء سيحسم أمر خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيصدر الخميس على الأرجح.



وأضاف دية في تصريحات صحفية أن التوقعات تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، في حين تأمل الأسواق أن يصل الخفض إلى نصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس)، إلا أن الاحتمال الأكبر يبقى عند حدود الربع نقطة فقط.



وبيّن أن الفيدرالي متخوف من خفض أكبر للفائدة نتيجة مخاوف من عودة التضخم، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، واستمرار تداعيات الحرب التجارية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والتقلبات السياسية العالمية.

اضافة اعلان