الأربعاء 2025-09-17 12:16 م
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار، بعدما لامس المعدن النفيس أمس مستوى قياسياً بفعل توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر أكتوبر المقبل
الذهب
 
الأربعاء، 17-09-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار، بعدما لامس المعدن النفيس أمس مستوى قياسياً بفعل توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر أكتوبر المقبل (Comex) بنسبة 0.12% إلى 64.44 دولاراً للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 0.13% إلى 68.38 دولاراً للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: إن "صعود الذهب إلى 3700 دولار كان مدعوماً بانخفاض الدولار، والرهانات على أن الفيدرالي قد يشير إلى احتمال تخفيضات إضافية للفائدة قبل نهاية العام".

وأضاف الخبير: "أدّت عمليات جني الأرباح قرب مستوى 3700 دولار إلى تراجع المعدن دون هذا الحد، لكن إذا تبنّى الفيدرالي نبرة شديدة التيسير في اجتماعه، فقد يسجل الذهب موجة صعود جديدة".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

تكنولوجيا 5 خطوات بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتفك طوال اليوم

sdeg

أخبار الشركات مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية و" كيا - الأردن" لتعزيزالتعليم التطبيقي لتخصص المركبات الكهربائية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات مع وزراء أوروبيين بشأن الملف النووي

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أخبار محلية الملك يستقبل أمير قطر في مطار ماركا

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية إقليم البترا تنفذ 48 نشاطا ضمن مبادرة "البترا أجمل"

بلدية مادبا

أخبار محلية مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع

وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

أخبار محلية وزير العمل يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أحد أكبر مصانع الألبسة في الظليل

ات

طب وصحة تناول الشوفان صباحاً يساعد على خسارة الوزن.. لكن بشروط



 
 



الأكثر مشاهدة