انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار، بعدما لامس المعدن النفيس أمس مستوى قياسياً بفعل توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر أكتوبر المقبل (Comex) بنسبة 0.12% إلى 64.44 دولاراً للبرميل.



فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 0.13% إلى 68.38 دولاراً للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.



وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: إن "صعود الذهب إلى 3700 دولار كان مدعوماً بانخفاض الدولار، والرهانات على أن الفيدرالي قد يشير إلى احتمال تخفيضات إضافية للفائدة قبل نهاية العام".



وأضاف الخبير: "أدّت عمليات جني الأرباح قرب مستوى 3700 دولار إلى تراجع المعدن دون هذا الحد، لكن إذا تبنّى الفيدرالي نبرة شديدة التيسير في اجتماعه، فقد يسجل الذهب موجة صعود جديدة".