انخفاض أسعار الذهب عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر أكتوبر المقبل (Comex) بنسبة 0.12% إلى 64.44 دولاراً للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 0.13% إلى 68.38 دولاراً للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: إن "صعود الذهب إلى 3700 دولار كان مدعوماً بانخفاض الدولار، والرهانات على أن الفيدرالي قد يشير إلى احتمال تخفيضات إضافية للفائدة قبل نهاية العام".
وأضاف الخبير: "أدّت عمليات جني الأرباح قرب مستوى 3700 دولار إلى تراجع المعدن دون هذا الحد، لكن إذا تبنّى الفيدرالي نبرة شديدة التيسير في اجتماعه، فقد يسجل الذهب موجة صعود جديدة".
-
أخبار متعلقة
-
اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
إنشاء خطة تداول قوية ومستدامة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسعار الذهب عالميا تصعد إلى مستوى تاريخي
-
انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو