الأربعاء 2025-09-17 07:24 م
 

مدارس أردنية تبتكر حلولًا لمكافحة التدخين… وتفوز في مسابقة وطنية

جانب من التكريم
 
الأربعاء، 17-09-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري- كرمت الجمعية الملكية للتوعية الصحية المدارس الفائزة في مسابقة "التكنولوجيا الصحية والابتكار لمكافحة التدخين"، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من شركة أدوية الحكمة.

وهدفت المسابقة إلى تعزيز وعي الطلبة بأهمية الصحة العامة وتشجيعهم على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة الممارسات الصحية الخاطئة. وشارك فيها 19 مدرسة من مختلف المحافظات، قدموا مشاريعاً وأفكاراً إبداعية اعتمدت على التكنولوجيا للتوعية بمخاطر التدخين واقتراح بدائل صحية، ما يعكس قابلية الجيل الشاب ورغبتهم في الوصول الى مجتمع أكثر صحة.


وأسفرت النتائج عن فوز 4 مدارس ضمن المراكز الثلاثة الأولى، مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز/ قصبة الزرقاء الأولى بالمركز الأول، تلتها مدرسة ذكور النزهة الثانوية/ وكالة الغوث في المركز الثاني، فيما تقاسم المركز الثالث كل من مدرسة إناث النزهة الثانوية/ وكالة الغوث ومدرسة الأردن الأساسية المختلطة/ مديرية تربية العقبة.


وأثنى الدكتور أحمد مساعفة، مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم - خلال الحفل- على اهتمام الوزارة بهذه المبادرات التي تجمع بين التعليم والابتكار وتعزيز القيم الصحية، مشيراً إلى أن الطلبة يشكّلون اللبنة الأساسية في قيادة التغيير نحو مجتمع واعٍ ومسؤول.


كما أوضحت الدكتورة أمل عريفج، المدير العام للجمعية الملكية للتوعية الصحية، أن العمل مع المدارس من خلال برامج مثل برنامج "المدارس الصحية" ومبادرة "لمدرستي أنتمي" يسهم في تحسين بيئتي التعليم والصحة معًا، مؤكدة أن ذلك يجسد أحد أهداف الجمعية ومبادئها في تمكين الاجيال القادمة ليكونوا جزءًا من بناء مجتمع صحي وآمن.

ويذكر بأن الجمعية الملكية للتوعية الصحية هي مؤسسة وطنية تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكيات صحية إيجابية. وتقوم الجمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والتي تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.

 
 
