مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري- نظمت مراكز شبابية، اليوم الأربعاء، أنشطة متنوعة في عدد من المحافظات، استهدفت تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع.

اضافة اعلان



وفي إربد، نظم مركز شباب الوسطية، وبالتعاون مع مدرسة حطين الثانوية، ندوة توعوية علمية بعنوان: "التصيد الإلكتروني لطلبة المدارس"، بمشاركة 26 شابا من الفئة العمرية 15-17 عاما، بحضور مدير تربية لواءي الوسطية والطيبة الدكتور زياد الجراح.



واشتملت الندوة على حوارات نقاشية تفاعلية بين المشاركين والمدرب، حيث طرح المشاركون تساؤلاتهم وتجاربهم حول استخدام الإنترنت بشكل آمن، وتلقوا إرشادات عملية تساعدهم على تجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات.



ونظم مركز شابات كفرسوم دورة تدريبية حول الكشافة والمرشدات، بمشاركة 25 شابة ضمن الفئة العمرية من 15–17 عاما.



وقدمت رئيسة المركز، جمالات عبيدات، شرحا مفصلا حول الحركة الكشفية والإرشادية، متضمنا تاريخ تأسيس الكشافة، وأهدافها ومبادئها، ودورها في تعزيز الانتماء الوطني وخدمة المجتمع المحلي.



كما تعرفت المشاركات على الوعد الكشفي والقانون، وبعض الحركات الكشفية، إضافة إلى التعرف على دور القائد وصفاته ومسؤولياته، وأهداف الحركة الكشفية والتشكيلات الكشفية وأنواعها ومدلولات الشارات الكشفية.



وشارك نحو 250 متطوعا ضمن حملة النظافة العامة التي نفذتها متصرفية عين الباشا بالتعاون مع البلدية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأشغال وهيئة شباب البقعة.



وأكد متصرف اللواء، الدكتور حاكم العلاونة، أهمية تنظيم مثل هذه الحملات التطوعية والعمل بشكل دائم لخدمة مناطق اللواء ضمن برنامج متكامل للحفاظ على بيئة نظيفة.



وعقدت مديرية شباب البترا، في مدرسة الطيبة الثانوية للذكور، لقاء مع أصحاب مبادرات ومشاريع صغيرة.



وتحدث المدرب فهد السعيدات عن نظام التعليم المهني والتقني (BTEC) ودور المدرسة في توضيح أهمية التعليم المهني في المستقبل، فيما استعرض الشاب محمد الرواضية تجربته أثناء دراسته في كلية السياحة والآثار بجامعة الحسين بن طلال، ومشاركته ممثلاً عن الكلية في مشروع حفرية أثرية دولية في إيطاليا ضمن برنامج Erasmus بالتعاون مع جامعة فلورنسا.



وتحدث الشاب عبدالله خليفات عن قصة نجاحه في مجال صناعة الحلويات والمخبوزات، والتحق بأكاديمية الطهي وتمكن من تطوير مهاراته وصولاً إلى افتتاح محل خاص به لصناعة المخبوزات والحلويات.



وفي الكرك، نظّمت مديرية الشباب بالتعاون مع وحدة التنمية المحلية في بلدية القطرانة جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة والتي قدّمتها ضابط ارتباط ومنسقة الجائزة الدكتورة هيام الحمايدة، بمشاركة عدد من الناشطات وسيدات المجتمع.



وتناول العرض التعريفي محاور الجائزة وأهدافها في تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، وتحفيز المبادرات الهادفة التي تترك أثرًا مستدامًا في المجتمع المحلي.



وفي المزار الشمالي، نظم مركز الشابات، بالتعاون مع مركز ارادة لتطوير المشاريع، وبحضور 25 من المشاركات بالمركز ورشة عمل بعنوان: "هاكثون اربد للتكنولوجيا المبتكرة".



وحاضر بالورشة، المهندسة دعاء الهزايمة، حيث قدمت عرضا حول الهاكثون الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار والتشجيع على الاستدامة، وتطوير قدرات الافراد على تشجيع ودعم الشباب والمطورين على الابتكار والابداع في مجال التكنولوجيا والصحة الرقمية.



كما نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، ورشة تدريبية بعنوان: "صناعة المحتوى على مواقع التواصل"، بمشاركة 25 شابا من مدرسة ابن منظور التربوية الحديثة بحضور مديرة المدرسة تيماء الناجي ضمن الفئة العمرية 12–14 عاماً.