الخميس 2025-09-18 10:00 ص
 

البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الخميس، 18-09-2025 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025.

اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة اقليميًا وعالمياً. إذ بلغ معدل التضخم 1.86% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% لعام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية آب 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لاللا ى

منوعات التجاهل ليس ضعفا... بل أسلوب لحياة أكثر هدوءا وقوة

الوكيل الإخباري- دعت عدد من الدوائر الحكومية، اليوم الخميس، المرشحين التالية أسماؤهم إلى التواجد يوم الخميس 25/9/2025، الساعة 11 صباحًا، لحضور الاختبار التنافسي الإلكتروني، وفقًا للمجالات التالية:

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة - أسماء

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة

25

منوعات ترك شاحنته تسير وحدها.. فيديو لسائق ليبي يثير الغضب

3

فن ومشاهير كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على "بقايا بشريـــة" في مركبة نجم راب أمريكي

علم فلسطين

فلسطين التايمز: بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء زيارة ترمب الرسمية لها

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء

أخبار محلية الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال

4

فن ومشاهير خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة



 
 





الأكثر مشاهدة