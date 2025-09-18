الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال

الوكيل الإخباري- سجّلت الجامعة الأردنيّة إنجازا جديدا بحلولها في المرتبة الأولى محليًّا، وضمن الفئة 251–300 عالميًّا في تصنيف QS Global MBA Rankings 2026، الذي يعدّ من أبرز التصنيفات العالمية لبرامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

