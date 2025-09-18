الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال

الخميس 2025-09-18 10:00 ص
 

الوكيل الإخباري-   سجّلت الجامعة الأردنيّة إنجازا جديدا بحلولها في المرتبة الأولى محليًّا، وضمن الفئة 251–300 عالميًّا في تصنيف QS Global MBA Rankings 2026، الذي يعدّ من أبرز التصنيفات العالمية لبرامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

وبحسب بيان الجامعة اليوم الخميس، يستند التصنيف إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة تشمل: فرص التوظيف، العائد على الاستثمار، إنجازات الخرّيجين، القيادة الأكاديميّة، والبعد الدَّولي.

ويشار إلى أنّ هذا التصنيف يعدّ الأكثر تأثيرا ومرموقية عالميًا، إلى جانب تصنيفات Financial Times وThe Economist.

ويذكر أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تُدرج فيها الجامعة الأردنيّة ضمن هذا التصنيف الدَّولي المرموق.

 
 
