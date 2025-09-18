شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية

وبينت في ختام مشاركتها بمعرضين دوليين متخصصين أقيما بالتوازي في مركز دبي التجاري العالمي، نظمتهما جمعية المصدرين الأردنيين، أن ذلك أتاح الاطلاع على أحدث اتجاهات الأسواق العالمية، وعقد لقاءات مباشرة مع شركاء ومستوردين محتملين من مختلف الدول.
وحسب بيان للجمعية اليوم الخميس، أكدت الشركات أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، من خلال إبراز جودة المنتج الأردني وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وتدعم توسيع قاعدة المستوردين وتعزز حضور منتجات الصناعة الأردنية بالأسواق الإقليمية والدولية.
