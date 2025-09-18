شركات صناعية: المعارض الدولية بوابة لترويج الصادرات الأردنية

الوكيل الإخباري- أكدت شركات صناعية أن المشاركة في المعارض الدولية تمثل منصة مهمة للترويج للصادرات الأردنية وعرضها أمام مستوردين خارجيين، ما يفتح أمامها الطريق للدخول لأسواق جديدة، مستندة على جودتها وتنافسيتها العالية.

وبينت في ختام مشاركتها بمعرضين دوليين متخصصين أقيما بالتوازي في مركز دبي التجاري العالمي، نظمتهما جمعية المصدرين الأردنيين، أن ذلك أتاح الاطلاع على أحدث اتجاهات الأسواق العالمية، وعقد لقاءات مباشرة مع شركاء ومستوردين محتملين من مختلف الدول.