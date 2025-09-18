الخميس 2025-09-18 10:02 ص
 

التجاهل ليس ضعفا... بل أسلوب لحياة أكثر هدوءا وقوة

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   التجاهل ليس ضعفًا أو هروبًا كما يعتقد البعض، بل هو أداة نفسية فعّالة لحماية الذات من الاستنزاف العاطفي والصراعات غير المجدية. أن تكون قائدًا في حياتك يعني أن تختار معاركك بعناية، وتدرك أن بعض المواقف لا تستحق الرد أو الانفعال.

فيما يلي 5 خطوات نفسية قدّمها الأخصائي النفسي محمد مصطفى لإتقان فن التجاهل:

1. إدراك القيمة الذاتية
ابدأ من الداخل؛ قيمتك لا يحددها الآخرون، بل أنت من يصنعها. ثقتك بنفسك وصورتك الإيجابية عن ذاتك تضعف تأثير النقد السلبي والآراء الهدّامة.

2. إعادة توجيه الانتباه
ما تركّز عليه يتضخم. تجاهل الكلمات أو السلوكيات المستفزة بتحويل تركيزك إلى أنشطة تغذيك نفسيًا، مثل القراءة أو التأمل أو الرياضة.

3. التحكم في رد الفعل
الصمت في بعض المواقف ليس ضعفًا، بل قوة. عدم الرد يعطيك زمام السيطرة، ويجعل الطرف الآخر يواجه فراغًا لا يمكن استغلاله ضدك.

4. بناء دائرة دعم إيجابية
اختر من يحيط بك. وجود أشخاص يمنحونك طاقة إيجابية ويدعمونك نفسيًا، يعزز قدرتك على مواجهة الاستفزازات والتجاهل بوعي وثبات.

5. التدريب والممارسة
التجاهل مهارة، وكل مهارة تحتاج إلى تدريب. طبّقها في المواقف اليومية الصغيرة، وستصبح مع الوقت أسلوب حياة يحميك من التورط العاطفي والإنهاك النفسي.

باختصار، التجاهل ليس انسحابًا، بل اختيار ذكي للصحة النفسية والسلام الداخلي.

