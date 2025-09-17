تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد

الوكيل الإخباري- تدارس اجتماع نظمته غرفة تجارة إربد، اليوم الأربعاء، مع رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، قضية تعطل مشروع بناء سوق الخضار وسط المدينة، المعروف بـ "حسبة الجورة".

اضافة اعلان



وقال العزام، بحضور رئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد وجمع من تجار الحسبة، إن موقع مبنى حسبة الجورة للخضار والذي كانت البلدية أزالته أواسط العام 2023 لغاية بناء حسبة جديدة متطورة، بات يواجه معضلة التنفيذ إثر خلافات على تصاميم المكتب الهندسي المختص للمشروع وبيان وجود عيوب جوهرية، إضافة إلى مطالبة المكتب للبلدية بمبالغ مالية مرتفعة لإجراء التعديلات المطلوبة على التصاميم ما قد تلجأ معه للبلدية للقضاء والتحكيم.



وأشار إلى أن العديد من المقترحات والخيارات باتت متاحة حاليا أمام تجار الحسبة لضمان عدم مواصلة الإضرار بمصالحهم بعد أن جرى نقلهم سابقا لمواقع بديلة مؤقتة لحين إتمام المشروع.



وبين العزام أن البلدية مستعدة حاليا لتطبيق مختلف الخيارات أمام التجار؛ نظرا لخطورة بقاء موقع المشروع على وضعه الحالي مع اقتراب فصل الشتاء الذي ستحول معه أرض المشروع إلى بركة تمثل خطورة على السلامة العامة وسط المدينة.



وأوضح أن أبرز الخيارات المتاحة لتجار الحسبة تتمثل في الاستفادة من موقع المشروع الحالي بعد أن تعمل البلدية على طمره وتهيئة ساحته لاستخدام التجار كلٌ حسب مساحة محله السابق في البناء القديم أو استغلال قطعة أرض لتلك الغاية بالقرب من المحكمة القديمة وسط سوق الخضار، إضافة إلى إمكانية استفادة أي تاجر من محال ومواقع مميزة تعود للبلدية أو اللجوء للمطالبة بالتعويض عن أضرار عدم استحداث مشروع حسبة الخضار.



ولفت العزام إلى أن المجلس البلدي سيتخذ قرارات بتلك الحلول إلى جانب إمكانية إعفاء التجار من إيجارات هناجر مجمع الأغوار القديم التي جرى نقلهم إليها.



بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أهمية الخروج بحلول بديلة وذات أثر إيجابي تخدم قطاع تجار سوق حسبة الخضار إثر تضررهم من تعثر مشروع البناء الجديد.