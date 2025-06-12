الخميس 2025-06-12 03:06 م
 

مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الخميس، 12-06-2025 12:43 م
الوكيل الإخباري-   نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالشراكة مع جمعية الفنادق الأردنية ورشة عمل توعوية لضباط ارتباط المنشآت الفندقية السياحية التي ترتب عليها مديونية للضمان.  اضافة اعلان


وتناولت الورشة التي قدمها مدير إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة محمد أبو الهيجاء عبر تقنية زووم آلية الاستفادة من قرار مجلس إدراة المؤسسة بتقسيط المديونية بنسبة فائدة مقدارها (0%) للمنشآت المدينة.

وبين أبو الهيجاء أن المؤسسة سهلت إجراءات تقسيط المديونية المترتبة على منشآت القطاع السياحي لمدة سداد تصل إلى (180) قسطاً، وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.

وأضاف أن المؤسسة راعت الأوضاع الاقتصادية للقطاع السياحي ومنحته ميزة إضافية تمثلت بتقديم طلب تقسيط المديونية أو إعادة جدولة اتفاقية التقسيط الفعالة حتى تاريخ 31/12/2025، داعياً إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة قبل انتهاء الفترة المحددة لا سيّما أن هذا القرار أتخذ لأول مرة في تاريخ المؤسسة.
 
gnews

أحدث الأخبار

بللا

فيديو منوع أب يوثّق طريقة استقبال بناته له لحظة عودته من الدوام

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

فافافا

فيديو منوع منزل يحقق انتشار واسع بسبب تصميمه

للاللىلى

تكنولوجيا خدمة الطقس في iOS 26… ميزة مخفية تثير فضول المستخدمين

محطة توليد الطاقة في جنوب إيران

عربي ودولي إيران تعلن عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

علم إيران

عربي ودولي إيران تحذر إسرائيل من رد عسكري غير مسبوق

ل

اقتصاد محلي صناعة الأردن تصدر دليلا استرشاديا ماليا للقطاع الصناعي

ل

أخبار محلية افتتاح معرض طوابع البريد العربي 2025



 
 





الأكثر مشاهدة