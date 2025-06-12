مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)

وتناولت الورشة التي قدمها مدير إدارة القضايا والتحصيل في المؤسسة محمد أبو الهيجاء عبر تقنية زووم آلية الاستفادة من قرار مجلس إدراة المؤسسة بتقسيط المديونية بنسبة فائدة مقدارها (0%) للمنشآت المدينة.
وبين أبو الهيجاء أن المؤسسة سهلت إجراءات تقسيط المديونية المترتبة على منشآت القطاع السياحي لمدة سداد تصل إلى (180) قسطاً، وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.
وأضاف أن المؤسسة راعت الأوضاع الاقتصادية للقطاع السياحي ومنحته ميزة إضافية تمثلت بتقديم طلب تقسيط المديونية أو إعادة جدولة اتفاقية التقسيط الفعالة حتى تاريخ 31/12/2025، داعياً إلى الإسراع للاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة قبل انتهاء الفترة المحددة لا سيّما أن هذا القرار أتخذ لأول مرة في تاريخ المؤسسة.
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