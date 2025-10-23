الخميس 2025-10-23 11:30 م
 

غرفة صناعة إربد و"اليرموك" تبحثان سبل التعاون لخدمة القطاع الصناعي

جانب من اللقاء
 
الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، مع مساعد عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور موسى الزعبي ، والدكتور محمد الحوري مساعد عميد شؤون الطلبة، أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين لخدمة القطاع الصناعي والمجتمع المحلي.

وأكد رئيس غرفة صناعة هاني أبو حسان، أهمية تعزيز التعاون مع جامعة اليرموك باعتبارها صرحاً أكاديمياً وطنياً يخرج الكفاءات المؤهلة التي تشكل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة الوطنية.


وأشار، إلى أن غرفة صناعة إربد تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الأردنية من أجل ربط مخرجات التعليم بسوق العمل الصناعي، وتطوير برامج تدريبية وتأهيلية تواكب احتياجات القطاع الصناعي وتدعم تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.


من جانبه، أعرب الزعبي عن اعتزازه بدور غرفة صناعة إربد الرائد في دعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أن جامعة اليرموك تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية لما له من أثر إيجابي في تطوير مهارات الطلبة وتوفير فرص تدريب عملي تسهم في إعدادهم لسوق العمل.


ومن جانبه، أشار الحوري إلى أهمية هذه الشراكة في بناء جسور تواصل فعالة بين الجامعة والقطاع الصناعي، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة وبرامج تدريبية تخدم الطلبة والمجتمع المحلي في آنٍ واحد.


واطلع الوفد على مرافق غرفة صناعة إربد، والتي تشمل قاعات الاجتماعات والمسرح ومركز التدريب الذي يضم عددًا من القاعات المخصصة لتنفيذ الدورات التدريبية المتنوعة، إضافة إلى وحدة دعم التشغيل التي تُعنى بخلق فرص العمل للباحثين عن عمل وربطهم مع أصحاب العمل من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تتبناها الغرفة لخدمة المجتمع المحلي والقطاع الصناعي.

 
 
ل

ا

ب

ب

تعبيرية

