مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك (FIEP) في العاصمة الفرنسية

الأربعاء، 22-10-2025 04:32 م
الوكيل الإخباري-   شارك مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم، في اجتماعات الرابطة الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك (FIEP)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة واسعة من رؤساء ومديري أجهزة الشرطة والدرك من الدول الأعضاء.اضافة اعلان


وأكّد اللواء المعايطة، في كلمته خلال الاجتماعات، تقديره للجهود التي بذلتها الرئاسة الفرنسية في تنظيم هذه القمة واستضافتها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الأجهزة الأمنيّة المشاركة، لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.

وأشار اللواء المعايطة إلى الدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في توثيق التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وتحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات الإستراتيجية، بما يسهم في تبادل التجارب والخبرات ومعالجة القضايا الأمنية الملحّة بكفاءة وفعالية عالية.

كما شدّد على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، لمواجهة التهديدات الأمنيّة المستجدّة، وفي مقدِّمتها المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الذي أحدث ثورة غير مسبوقة في المجالات المدنية والأمنيّة على حد سواء، وأصبح جزءاً محورياً في تطوير المنظومات الشرطية وأنظمة المراقبة والاستجابة وتحليل البيانات واستشراف المخاطر قبل وقوعها.
 
 
