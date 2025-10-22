مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك (FIEP) في العاصمة الفرنسية

وأكّد اللواء المعايطة، في كلمته خلال الاجتماعات، تقديره للجهود التي بذلتها الرئاسة الفرنسية في تنظيم هذه القمة واستضافتها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الأجهزة الأمنيّة المشاركة، لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.
وأشار اللواء المعايطة إلى الدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في توثيق التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وتحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات الإستراتيجية، بما يسهم في تبادل التجارب والخبرات ومعالجة القضايا الأمنية الملحّة بكفاءة وفعالية عالية.
كما شدّد على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، لمواجهة التهديدات الأمنيّة المستجدّة، وفي مقدِّمتها المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الذي أحدث ثورة غير مسبوقة في المجالات المدنية والأمنيّة على حد سواء، وأصبح جزءاً محورياً في تطوير المنظومات الشرطية وأنظمة المراقبة والاستجابة وتحليل البيانات واستشراف المخاطر قبل وقوعها.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين إجراءات الكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يستهدف ضم الضفة الغربية
-
ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع
-
"المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي
-
رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه
-
مشروع نظام لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية "العملات الرقمية"
-
تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات
-
الأردن .. الحكومة توافق على توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي
-
الحكومة تُعفي الّلجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من ضريبة المبيعات