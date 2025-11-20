الجمعة 2025-11-21 03:50 م
 

تثبيت موظفين في امانة عمان - اسماء

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمّان الكبرى
 
الخميس، 20-11-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وافق رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، على تنسيب مدير المدينة المتعلق بتثبيت عدد من الموظفين في وحداتهم الإدارية. 

وشمل قرار التثبيت مجموعة من الكوادر الإدارية في الأمانة، من بينهم مديرون تنفيذيون ورؤساء دوائر ومناطق، إضافة إلى رؤساء شعب وأقسام، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم كفاءة العمل المؤسسي داخل الأمانة.

Image1_1120252011448466168862.jpg
Image2_1120252011448466168862.jpg

 
 
