تثبيت موظفين في امانة عمان - اسماء

وشمل قرار التثبيت مجموعة من الكوادر الإدارية في الأمانة، من بينهم مديرون تنفيذيون ورؤساء دوائر ومناطق، إضافة إلى رؤساء شعب وأقسام، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم كفاءة العمل المؤسسي داخل الأمانة.
