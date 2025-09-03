الأربعاء 2025-09-03 12:14 م
 

مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي

صورة تعبيرية لطلاب داخل حافلة مدرسة.
صورة تعبيرية لطلاب داخل حافلة مدرسة.
 
الأربعاء، 03-09-2025 11:54 ص

الوكيل الإخباري-   نشر ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، مسودة مشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص السوَّاقين لسنة 2025م، تميهدا لإقراره من قبل مجلس الوزراء.

اضافة اعلان


ونص مشروع النظام في المادة 9، "لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص".


وأكد مجلس الوزراء في الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل، أن وجوب حصول سائقي مركبات النقل العام ونقل الطلاب على تصريح سنوي للعمل في هذا المجال؛ يأتي تحقيقاً للسلامة المرورية، وللتسهيل على المواطنين، والحفاظ على السلامة العامَّة لمستخدمي هذا النَّوع من وسائل النَّقل.


ويأتي مشروع النِّظام لغايات توحيد مُدد رخص القيادة بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة التي كانت تمنح لخمس سنوات، مع مدد رخص القيادة للفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح مدَّتها جميعاً عشر سنوات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

خم

طب وصحة تورم الكاحلين قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية توقيع اتفاقية لإطلاق منصة الأردن للمعرفة المستقبلية

56

فن ومشاهير بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر "

خاص بالوكيل مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو

صورة تعبيرية لطلاب داخل حافلة مدرسة.

أخبار محلية مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي

علم إيران

عربي ودولي انقطاع الكهرباء في إيران يلقي بظلاله على المؤسسات التجارية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة