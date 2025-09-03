مُعدل "ترخيص السوَّاقين" يُلزم سائقي "النقل العام والطلاب" بتصريح سنوي

الوكيل الإخباري- نشر ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، مسودة مشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص السوَّاقين لسنة 2025م، تميهدا لإقراره من قبل مجلس الوزراء.

ونص مشروع النظام في المادة 9، "لا يجوز قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات والحافلات المتوسطة الخصوصية ونقل الطلاب إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص".



وأكد مجلس الوزراء في الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل، أن وجوب حصول سائقي مركبات النقل العام ونقل الطلاب على تصريح سنوي للعمل في هذا المجال؛ يأتي تحقيقاً للسلامة المرورية، وللتسهيل على المواطنين، والحفاظ على السلامة العامَّة لمستخدمي هذا النَّوع من وسائل النَّقل.