نقابة الصحفيين: ندرك الحاجة لإعادة النظر في قانون النقابة الحالي

02:27 م

الوكيل الإخباري- قال نائب نقيب الصحفيين، الزميل عوني الداود، السبت، إن النقابة تُدرك الحاجة إلى إعادة النظر في قانون النقابة الحالي، وضرورة إصدار قانون جديد يتيح قبول كل من يستحق، خصوصًا خريجي الإعلام من الجامعات المحلية.





وأضاف الداود، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" في نسخته الثالثة والمنعقد في عمّان، أن النقابة تولي أهمية لرفع كفاءة الصحفيين في الإعلام الرقمي.



وقال الداود إن الأردن يواجه حربًا إعلامية بسبب موقفه المتقدّم من القضية الفلسطينية.



وأشار إلى جهود الأجهزة الرسمية في ملف الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتحديدًا وزارتَي الاتصال الحكومي والخارجية، إضافة إلى كافة الأجهزة والوسائل الإعلامية الرسمية والأهلية، التي تُشكّل سدًّا منيعًا في مواجهة الأكاذيب وتبيان الحقائق أمام المجتمع.



"نحن في نقابة الصحفيين، ومنذ تولّينا شرف المسؤولية قبل نحو أربعة شهور ونصف، وضعنا على سُلّم أولوياتنا التصدّي لكل الأكاذيب والافتراءات التي تحاول جهاتٌ معادية للأردن وللأمة تلفيقها زورًا وبهتانًا. وقد أدرجنا في خطة برنامج عملنا إنشاء مرصد للشائعات، والتصدّي لها بحِرفية ومسؤولية، والتعاون المشترك مع كافة جهات الرصد والبحث العلمية المتخصصة، من أجل توحيد الجهود ليقوم الإعلام بدوره المسؤول في الظروف الصعبة"، وفق الداود.



وقال إن نقابة الصحفيين الأردنيين استلهمت من رؤية التحديث الاقتصادي 2033، العابرة للحكومات، نِبراسًا في عملها، فأطلق مجلس النقابة رؤية تحديث وبرنامج عمل يُحددان أولويات المرحلة ليكون البرنامج عابرًا للمجالس.



وشدّد على أن نقابة الصحفيين منفتحة على التعاون والتفاعل مع كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، والنقابات والاتحادات، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مشترك، والتواصل مع كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، خصوصًا في مجالات التدريب والتطوير والاستثمار وغيرها من فرص التعاون.