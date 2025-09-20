السبت 2025-09-20 05:10 م
 

نقابة الصحفيين: ندرك الحاجة لإعادة النظر في قانون النقابة الحالي

جانب من الجلسة الافتتاحية لأعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال
جانب من الجلسة الافتتاحية لأعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال
 
السبت، 20-09-2025 02:27 م
الوكيل الإخباري-   قال نائب نقيب الصحفيين، الزميل عوني الداود، السبت، إن النقابة تُدرك الحاجة إلى إعادة النظر في قانون النقابة الحالي، وضرورة إصدار قانون جديد يتيح قبول كل من يستحق، خصوصًا خريجي الإعلام من الجامعات المحلية.اضافة اعلان


وأضاف الداود، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" في نسخته الثالثة والمنعقد في عمّان، أن النقابة تولي أهمية لرفع كفاءة الصحفيين في الإعلام الرقمي.

وقال الداود إن الأردن يواجه حربًا إعلامية بسبب موقفه المتقدّم من القضية الفلسطينية.

وأشار إلى جهود الأجهزة الرسمية في ملف الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتحديدًا وزارتَي الاتصال الحكومي والخارجية، إضافة إلى كافة الأجهزة والوسائل الإعلامية الرسمية والأهلية، التي تُشكّل سدًّا منيعًا في مواجهة الأكاذيب وتبيان الحقائق أمام المجتمع.

"نحن في نقابة الصحفيين، ومنذ تولّينا شرف المسؤولية قبل نحو أربعة شهور ونصف، وضعنا على سُلّم أولوياتنا التصدّي لكل الأكاذيب والافتراءات التي تحاول جهاتٌ معادية للأردن وللأمة تلفيقها زورًا وبهتانًا. وقد أدرجنا في خطة برنامج عملنا إنشاء مرصد للشائعات، والتصدّي لها بحِرفية ومسؤولية، والتعاون المشترك مع كافة جهات الرصد والبحث العلمية المتخصصة، من أجل توحيد الجهود ليقوم الإعلام بدوره المسؤول في الظروف الصعبة"، وفق الداود.

وقال إن نقابة الصحفيين الأردنيين استلهمت من رؤية التحديث الاقتصادي 2033، العابرة للحكومات، نِبراسًا في عملها، فأطلق مجلس النقابة رؤية تحديث وبرنامج عمل يُحددان أولويات المرحلة ليكون البرنامج عابرًا للمجالس.

وشدّد على أن نقابة الصحفيين منفتحة على التعاون والتفاعل مع كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، والنقابات والاتحادات، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مشترك، والتواصل مع كافة المؤسسات المحلية والعربية والدولية، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، خصوصًا في مجالات التدريب والتطوير والاستثمار وغيرها من فرص التعاون.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة النقل

أخبار محلية وزير النقل يبحث مع أصحاب سيارات السفريات الخارجية سبل تطوير القطاع

ارشيفية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: مصر تعزز ترسانتها العسكرية بسيناء

[HKF LK HGT

أخبار محلية مدير الأمن العام يشارك في معرض معدات الأمن الداخلي في أنقرة

انهيار جزئي لسقف منزل قديم في مخيم الشهيد عزمي المفتي جنوبي مدينة إربد.

أخبار محلية إصابتان بانهيار جزئي لسقف منزل في مخيم الحصن

يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في مدينة جرش

أخبار محلية الامن يكشف غموض جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأشخاص في جرش

هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية

عربي ودولي هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية

الأردن يفوز برئاسة الهيئة الاستشارية لجمعيات البنوك العربية

أخبار محلية الأردن يفوز برئاسة الهيئة الاستشارية لجمعيات البنوك العربية

لقاء محافظي البنوك المركزية في دول المنطقة ينعقد برئاسة أردنية

أخبار محلية محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية بناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



 
 





الأكثر مشاهدة