الكرملين: موسكو لا تعارض أي تواصل مباشر مع واشنطن لحل النزاع الأوكراني

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن عقد هذه المحادثة يتطلب استكمال التحضيرات لقمة مرتقبة بين الرئيسين، مشيراً إلى أن مثل هذا اللقاء من شأنه فتح مسار جدي لبحث سبل تسوية النزاع في أوكرانيا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
