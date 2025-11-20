الجمعة 2025-11-21 03:58 م
 

الكرملين: موسكو لا تعارض أي تواصل مباشر مع واشنطن لحل النزاع الأوكراني

الخميس، 20-11-2025 08:37 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لتنظيم محادثة هاتفية فورية بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً أن موسكو لا تعارض أي تواصل مباشر يخدم معالجة الملفات العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية.اضافة اعلان


وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، أن عقد هذه المحادثة يتطلب استكمال التحضيرات لقمة مرتقبة بين الرئيسين، مشيراً إلى أن مثل هذا اللقاء من شأنه فتح مسار جدي لبحث سبل تسوية النزاع في أوكرانيا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
 
 
