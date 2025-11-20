تحويلات مرورية جزئية على طريق السلط – السرو

وأوضحت الوزارة أن الأعمال ستتضمن كشط الطبقة الإسفلتية الحالية واستحداث طبقة جديدة وفق أحدث المواصفات، حيث ستتم مباشرة العمل من خلال فصل الطريق بحواجز بلاستيكية والبدء بالصيانة في أحد أجزاء الطريق مع الإبقاء على الجزء الآخر لحركة السير.
وأضافت أن التحويلات ستُطبّق يومياً اعتباراً من الخامسة مساءً وحتى ساعات الصباح لحين الانتهاء من الأعمال، وبالتعاون مع إدارة السير، مع الالتزام بتوفير جميع إجراءات ومعايير السلامة العامة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.
ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية ورجال الأمن العام والتقيد بقواعد القيادة الآمنة حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين في موقع العمل.
