الجمعة 2025-11-21 04:09 م
 

الهيئتان العامتان لبنكي الاتحاد والاستثماري توافقان على صفقة الاندماج

الهيئتان العامتان لبنكي الاتحاد والاستثماري توافقان على صفقة الاندماج
الهيئتان العامتان لبنكي الاتحاد والاستثماري توافقان على صفقة الاندماج
 
الخميس، 20-11-2025 08:41 م
الوكيل الإخباري-  وافقت الهيئتان العامتان غير العاديتين لكل من بنك الاتحاد (الشركة الدامجة) والبنك الاستثماري (الشركة المندمجة) على المضي قدماً في صفقة الاندماج الإستراتيجية بين البنكين.اضافة اعلان


وجاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعين غير العاديين اللذين عُقدا اليوم الخميس، وذلك كخطوة أساسية لاستكمال واحدة من أكبر صفقات الاندماج في القطاع البنكي الأردني.

وأقرّت الهيئتان العامتان اندماج البنك الاستثماري مع بنك الاتحاد، وذلك وفقاً للشروط والبيانات الواردة في عقد الاندماج والتاريخ المحدد للدمج النهائي.

كما فوّضت الهيئتان رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في كلا البنكين باستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاندماج، بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الأردني وقانون الأوراق المالية وقانون البنوك.

وكان البنكان قد أعلنا في أيار الماضي عن توقيع الاتفاقية الأولية، التي يتملك بموجبها بنك الاتحاد كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري (100%)، من خلال إصدار أسهم زيادة في بنك الاتحاد تُخصَّص بالكامل لمساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد.

ويأتي هذا الاندماج انسجاماً مع رؤية البنك المركزي الأردني التي تشجع على دمج المؤسسات المالية بما يعزز حجمها وقدرتها الرأسمالية، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويُحسّن من قدرتها على إدارة المخاطر في بيئة مالية متغيّرة.

ومن المتوقع، أن يسهم الاندماج في تمكين البنك الموحّد من التوسع في الخدمات البنكية ورفع تنافسيتها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي لم يتسلم الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا وسيبحثها في قمة مجموعة الـ20

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا



 
 



الأكثر مشاهدة