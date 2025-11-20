مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القطيشات والشريف

ففي مدينة السلط بمحافظة البلقاء، نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة شاهيه قطيشات أرملة المرحوم الحاج صالح عبدالرزاق قطيشات، ووالدة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات والعميد المتقاعد بلال قطيشات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة القطيشات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
وفي منطقة تلاع العلي بمحافظة العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد الركن الطيار المتقاعد ماجد الشريف، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل الشريف، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي