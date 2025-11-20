ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة، مع تسجيل معظم البورصات والقطاعات أداءً إيجابياً، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وفي أسواق المنطقة، صعد مؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة مسجلاً 23.334 نقطة، فيما ارتفع فوتسي البريطاني 0.4 بالمئة عند 95.49 نقطة، كما زاد كاك الفرنسي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 8.001 نقطة.
