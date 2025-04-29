وفاتان و12 إصابة في سلسلة حوادث خلال 24 ساعة

وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أن حادث تصادم وقع في منطقة ناعور / العدسية باتجاه البحر الميت، إثر قيام سائق إحدى المركبات بتغيير المسرب بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة السائق (من جنسية عربية) ومرافقه، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، إلا أن المرافق فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصابته.
وفي حادث آخر ضمن منطقة الحامدية جنوب عمان، تعرضت مركبة للتدهور أثناء سيرها، وكان برفقة السائق خمسة أشخاص، بعضهم كان يجلس في الصندوق الخلفي للمركبة. وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة جميع الركاب نتيجة تغيير المسرب المفاجئ.
كما وقع حادث تصادم على طريق العدسية بين شاحنة "تريلا" ومركبة ركوب صغيرة، أسفر عن إصابة شخصين، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الشونة الحكومي لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل، وقع حادث تصادم آخر على طريق وادي عربة بعد منطقة غور حديثة بين مركبتين، أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى غور الصافي.
وأكدت إدارة السير في ختام تقريرها على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ، لما يشكله ذلك من خطر كبير على السائقين والركاب ومستخدمي الطريق الآخرين.
-
أخبار متعلقة
-
العمل: تسفير أكثر من 3 آلاف عامل وافد "مخالف" منذ بداية 2025
-
فريق إرث في الجامعة الهاشمية يطلق أولى فعالياته بعنوان "تعليلة" لتعزيز الهوية الوطنية
-
عشائر عجور تسطّر موقفاً نبيلاً بالتسامح والعفو بعد وفاة ابنها أنس في حادث دهس
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين المقبل
-
إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
-
وزير الثقافة: الأردن الحديث يمتلك إرثا إنسانيا
-
يوم طبي بالشونة الشمالية لمرضى القدم السكري غدا
-
"اليرموك" تمنح رئيس وزراء ولاية باهانج الماليزية الدكتوراة الفخرية