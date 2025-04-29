الثلاثاء 2025-04-29 09:56 ص
 

وفاتان و12 إصابة في سلسلة حوادث خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 08:07 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع عدد من حوادث السير الخطيرة ضمن اختصاص جنوب عمان ومناطق أخرى، نتج عنها حالتا وفاة و12 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير المروري اليومي الصادر صباح اليوم.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أن حادث تصادم وقع في منطقة ناعور / العدسية باتجاه البحر الميت، إثر قيام سائق إحدى المركبات بتغيير المسرب بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة السائق (من جنسية عربية) ومرافقه، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، إلا أن المرافق فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصابته.

وفي حادث آخر ضمن منطقة الحامدية جنوب عمان، تعرضت مركبة للتدهور أثناء سيرها، وكان برفقة السائق خمسة أشخاص، بعضهم كان يجلس في الصندوق الخلفي للمركبة. وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة جميع الركاب نتيجة تغيير المسرب المفاجئ.

كما وقع حادث تصادم على طريق العدسية بين شاحنة "تريلا" ومركبة ركوب صغيرة، أسفر عن إصابة شخصين، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الشونة الحكومي لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، وقع حادث تصادم آخر على طريق وادي عربة بعد منطقة غور حديثة بين مركبتين، أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى غور الصافي.

وأكدت إدارة السير في ختام تقريرها على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ، لما يشكله ذلك من خطر كبير على السائقين والركاب ومستخدمي الطريق الآخرين.
 
gnews

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