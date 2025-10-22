ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

الوكيل الإخباري- تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، التمرين التعبوي (مغوار الجبل) الذي نفذته كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، إحدى وحدات قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع التمرين، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد اللواء، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.