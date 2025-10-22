ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع التمرين، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد اللواء، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز حول مجريات ومراحل تنفيذ التمرين، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدين إجراءات الكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يستهدف ضم الضفة الغربية
-
مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة وقادة الدرك (FIEP) في العاصمة الفرنسية
-
"المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي
-
رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه
-
مشروع نظام لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية "العملات الرقمية"
-
تسوية 1583 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات
-
الأردن .. الحكومة توافق على توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي
-
الحكومة تُعفي الّلجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من ضريبة المبيعات