ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع

الأربعاء 2025-10-22 04:59 م
 

الأربعاء، 22-10-2025 04:37 م

الوكيل الإخباري-   تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، التمرين التعبوي (مغوار الجبل) الذي نفذته كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، إحدى وحدات قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع التمرين، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد اللواء، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز حول مجريات ومراحل تنفيذ التمرين، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية.

 

 

 
 
