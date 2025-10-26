حشرة تلدغ عمر بعمان ليتوفى بعد 3 ايام !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي الطفل عمر حمزة سلامة الذي يبلغ من العمر سنة ونصف ، يوم امس السبت بعد اسعافه الى مستشفى البشير .

وبالتفاصيل قالت عائلته لموقع الوكيل الاخباري ان حشرة قامت بلدغ الطفل قبل 3 ايام من الوفاة ، ولم تظهر عليه اية اعراض او مضاعفات .

وبعد يومين من لدغ الحشرة له ارتفعت حرارته بشكل مفاجئ حيث تم اسعافه الى مستشفى البشير وبعدها تراجع وضعه الصحي بشكل كبير وتوفي بعد 3 ساعات من اسعافه الى المستشفى .

ووفق العائلة ان احد الاخصائيين بالحشرات اخبرهم ان الحشرة التي قامت بلدغ الطفل اسمها ذباب الرمل السوداء .