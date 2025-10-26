حشرة تلدغ عمر بعمان ليتوفى بعد 3 ايام !

https://www.alwakeelnews.com/story/751343
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي الطفل عمر حمزة سلامة الذي يبلغ من العمر سنة ونصف ، يوم امس السبت بعد اسعافه الى مستشفى البشير .اضافة اعلان
وبالتفاصيل قالت عائلته لموقع الوكيل الاخباري ان حشرة قامت بلدغ الطفل قبل 3 ايام من الوفاة ، ولم تظهر عليه اية اعراض او مضاعفات .
وبعد يومين من لدغ الحشرة له ارتفعت حرارته بشكل مفاجئ حيث تم اسعافه الى مستشفى البشير وبعدها تراجع وضعه الصحي بشكل كبير وتوفي بعد 3 ساعات من اسعافه الى المستشفى .
ووفق العائلة ان احد الاخصائيين بالحشرات اخبرهم ان الحشرة التي قامت بلدغ الطفل اسمها ذباب الرمل السوداء .
وفي نهاية حديثها لموقع الوكيل الاخباري شددت العائلة على ضرورة اسعاف الاطفال على الفور الى المستشفى عند تعرضهم لمثل هذه اللدغات حيث كان من الممكن اسعاف الطفل في حينها وانقاذ حياته .