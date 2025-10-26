ترامب: اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا أنقذ ملايين الأرواح

وتم توقيع الاتفاق بين رئيسي الوزراء الكمبودي هون مانيه والتايلاندي أنوتين شارنفيراكويل، كما وقعه ترامب الذي يزور العاصمة الماليزية ليوم للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل التوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية.
وقال ترامب، إن اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا الذي يهدف لإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين ربما أنقذ ملايين الأرواح.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال من على متن الطائرة الرئاسية، إن رئيس وزراء تايلاند الذي طلب إرجاء التوقيع بسبب وفاة الملكة الأم، سيكون جاهزا "عندما نهبط".
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أعمال قمة دول "الآسيان" في ماليزيا
-
الأمم المتحدة ترحب بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلند
-
الولايات المتحدة والصين تعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري
-
مبعوث بوتين ومسؤولون أميركيون يواصلون الأحد اجتماعهم
-
تفاصيل حادث طريق السويس المروع في مصر
-
لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة
-
ترامب يبدي استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا أتيحت الظروف
-
ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"