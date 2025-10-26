ترامب: اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا أنقذ ملايين الأرواح

08:42 ص

الوكيل الإخباري- حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، في كوالالمبور توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند، بعد قليل على وصوله إلى العاصمة الماليزية في المحطة الأولى من جولة آسيوية يلتقي خلالها مع نظيره الصيني شي جينبينغ.





وتم توقيع الاتفاق بين رئيسي الوزراء الكمبودي هون مانيه والتايلاندي أنوتين شارنفيراكويل، كما وقعه ترامب الذي يزور العاصمة الماليزية ليوم للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل التوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية.



وقال ترامب، إن اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا الذي يهدف لإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين ربما أنقذ ملايين الأرواح.



وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال من على متن الطائرة الرئاسية، إن رئيس وزراء تايلاند الذي طلب إرجاء التوقيع بسبب وفاة الملكة الأم، سيكون جاهزا "عندما نهبط".