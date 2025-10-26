الأحد 2025-10-26 10:54 ص
 

ترامب: اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا أنقذ ملايين الأرواح

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، والرئيس الأميركي دونالد ترامب
رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، والرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأحد، 26-10-2025 08:42 ص
الوكيل الإخباري-   حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، في كوالالمبور توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند، بعد قليل على وصوله إلى العاصمة الماليزية في المحطة الأولى من جولة آسيوية يلتقي خلالها مع نظيره الصيني شي جينبينغ.اضافة اعلان


وتم توقيع الاتفاق بين رئيسي الوزراء الكمبودي هون مانيه والتايلاندي أنوتين شارنفيراكويل، كما وقعه ترامب الذي يزور العاصمة الماليزية ليوم للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل التوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال ترامب، إن اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا الذي يهدف لإنهاء النزاع الحدودي بين البلدين ربما أنقذ ملايين الأرواح.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال من على متن الطائرة الرئاسية، إن رئيس وزراء تايلاند الذي طلب إرجاء التوقيع بسبب وفاة الملكة الأم، سيكون جاهزا "عندما نهبط".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال

فلسطين مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم

ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

أخبار محلية ورشة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي بسرطان عنق الرحم

فل

منوعات النيابة المصرية تأمر بحبس المتهمين في واقعة "صفع مُسن" أمام ابنته

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني في منطقة كردستان العراق

عربي ودولي حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق

مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي

خاص بالوكيل مستشفى الجامعة: تصوير نحو 50 مريضاً يومياً بالرنين المغناطيسي

5ف

منوعات فيديو تصدر المنصات.. وجبة دجاج تُشعل البهجة في وجوه أطفال غزة

الوكيل الإخباري- تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، فيما تكون حارة نسبيًا في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أخبار محلية وفد أممي يزور محمية العقبة البحرية

الدوريات الخارجية

أخبار محلية على طريقة أفلام هوليوود.. الامن العام ينقذ سائق مركبة !



 
 





الأكثر مشاهدة